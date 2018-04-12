МАИ заключил соглашение с «РКК „Энергия“ о сотрудничестве в сфере подготовки кадров для ракетно-космической отрасли

Тесное сотрудничество РКК «Энергия» и МАИ продолжается уже несколько десятилетий. Заключённое накануне Дня космонавтики Соглашение подчеркивает успешность этого партнёрства и выводит его на новый уровень. Основой комплексной программы сотрудничества в рамках Соглашения стали многочисленные совместные проекты Корпорации и университета, выполняемые в соответствии с приоритетами Стратегии научно-технологического развития России . Это цифровые и интеллектуальные производственные технологии, новые материалы и способы конструирования, задачи освоения космического пространства. Также совместные программы РКК «Энергия» и МАИ будут включать в себя ряд проектов из Федеральной космической программы России на 2016-2025 гг.

— Есть совершенно конкретные направления для нашей совместной деятельности. Это, во-первых, различные образовательные программы, реализуемые МАИ, с помощью которых мы рассчитываем укрепить кадровый потенциал Корпорации. Во-вторых — это комплекс работ, связанных с разработкой нашего нового пилотируемого транспортного корабля «Федерация», при создании которого применяются новые композитные материалы. И, наконец, это создание новой ракеты среднего, а затем и сверхтяжелого класса, где будут использоваться аддитивные технологии, — отметил Генеральный директор РКК «Энергия» Владимир Солнцев.

— Соглашение позволит создать новую, ещё более эффективную систему непрерывного профессионального образования МАИ, которая будет учитывать кадровые потребности РКК «Энергия». В условиях цифровой экономики производитель должен принимать во внимание вопросы сервиса уже на этапе проектирования продукта. Кооперация с МАИ при подготовке кадрового резерва обеспечит сотрудникам Корпорации доступ к лучшим мировым практикам цифрового производства, — подчеркнул ректор МАИ Михаил Погосян.

— Благодаря новому Соглашению взаимодействие ведущего аэрокосмического университета страны и главного российского ракетно-космического предприятия выходит на качественно новый уровень. Особенно приятно, что виток развития МАИ и его перспективного сотрудничества с космической отраслью мы отмечаем накануне Дня космонавтики — главного отраслевого праздника для всех, кто связал свою жизнь с освоением космического пространства, — комментирует декан Аэрокосмического института МАИ Ольга Тушавина.