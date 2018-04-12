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Как перейти на гуманное регулирование численности безнадзорных животных?
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Как перейти на гуманное регулирование численности безнадзорных животных? 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
12 апреля в 14:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдёт онлайн-интервью председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова «Как перейти на гуманное регулирование численности безнадзорных животных?»
В ходе дискуссии речь также пойдёт о том:
— Как чемпионат мира по футболу-2018 поможет в вопросе гуманного регулирования численности безнадзорных животных?
— Каковы перспективы совершенствования законодательства в сфере обращения с животными?
— Почему регионы не спешат переходить на гуманные методы регулирования численности безнадзорных животных?
— Каковы результаты борьбы с жестоким обращением с животными?
Свои вопросы вы также можете оставлять в комментариях на наших страничках в социальных сетях!
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