12 апреля в 14:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдёт онлайн-интервью председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова «Как перейти на гуманное регулирование численности безнадзорных животных?»
В ходе дискуссии речь также пойдёт о том:
— Как чемпионат мира по футболу-2018 поможет в вопросе гуманного регулирования численности безнадзорных животных?
— Каковы перспективы совершенствования законодательства в сфере обращения с животными?
— Почему регионы не спешат переходить на гуманные методы регулирования численности безнадзорных животных?
— Каковы результаты борьбы с жестоким обращением с животными?
Свои вопросы вы также можете оставлять в комментариях на наших страничках в социальных сетях!
Аккредитация по тел. : 8 (495) 637-69-79, 8 (917) 540 19 24 e-mail:n.stukova@pnp.ru