Как перейти на гуманное регулирование численности безнадзорных животных?

В ходе дискуссии речь также пойдёт о том:

— Как чемпионат мира по футболу-2018 поможет в вопросе гуманного регулирования численности безнадзорных животных?

— Каковы перспективы совершенствования законодательства в сфере обращения с животными?

— Почему регионы не спешат переходить на гуманные методы регулирования численности безнадзорных животных?

— Каковы результаты борьбы с жестоким обращением с животными?

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