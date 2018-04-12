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Собственника в Одинцове оштрафовали на 200 тыс. рублей за неухоженные земли
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Собственника в Одинцове оштрафовали на 200 тыс. рублей за неухоженные земли 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям оштрафовало ЗАО «Шарапово» в Одинцовском районе Подмосковья на 200 тысяч рублей за неухоженные участки земли, говорится в сообщении пресс-службы ведомства ведомства.
Инспекторы провели проверку, получив материалы в отношении предполагаемого нарушителя, от администрации Одинцовского района.
«В результате проверки материалов установлены признаки неиспользования земельного участка для сельскохозяйственного производства. На вышеуказанном земельном участке не производятся работы по возделыванию сельскохозяйственных культур и обработке почвы, не производится сенокошение и выпас скота, не производятся работы по уходу и уборке урожая многолетних насаждений», — говорится в сообщении.
Также сотрудники Россельхознадзора обнаружили на участке сорную и древесно-кустарниковую растительность, болота. На участке не осуществлялась раскорчевка списанных насаждений. А также собственник земли не предоставил паспорт плодородия.
«За выявленные нарушения ЗАО «Шарапово» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.8 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 200 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.
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