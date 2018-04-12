В Прикамье отловленных бродячих собак запретили выпускать на улицу 

ВС РФ оставил в силе постановление Пермского краевого суда о запрете выпускать обратно из приютов отловленных бродячих собак и кошек. Сегодня в регионе действуют новые правила отлова безнадзорных животнх, которые гласят о том в приюте их надлежит содержать не более двух месяцев, если хозяин за это время не найдется, то животное отпускают предварительно стерилизовав, пишет rg.ru
Между тем, проблема бродячих собак сегодня очень актуальна. Так, 11 марта в Подмосковье нашли тело мужчины, которого загрызла стая бродячих животных.
В самом Прикамье сегодня обитает не менее пяти тысяч безнадзорных собак. Прокуратура пыталась заставить чиновников изменить правила отлова в части пункта о выпуске собак в «естественную среду обитания». Точку в истории поставил Верховный суд, который признал законным решение суде первой инстанции и поддержал требование надзорного ведомства..