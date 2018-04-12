В Прикамье отловленных бродячих собак запретили выпускать на улицу 

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СМИ: российские боевые самолеты сближались с американским эсминцем в Сирии

Аквапарк, «Макдоналдс» и инновации. На КЭФ-2018 мэрия Красноярска заключила важные для города соглашения