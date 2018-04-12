Ещё
Пенсионеров Конькова приглашают изучить английский, танцевать и заниматься прикладным творчеством
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пенсионеров Конькова приглашают изучить английский, танцевать и заниматься прикладным творчеством 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
В ЮЗАО продолжает свою работу проект для людей старшего поколения «Активное долголетие».
В районе Коньково программы проекта внедряются в ТЦСО и на других культурных площадках.
ГБУ ТЦСО «Ломоносовский» филиал «Коньково» приглашает на занятия английским языком по средам с 11 до 12 часов, адрес: ул. Профсоюзная, 100, телефон 8 (495) 336-97-17. По этому же адресу работает кружок декоративно-прикладного творчества. Занятия проходят по вторникам, четвергам и пятницам.
А научиться танцевать можно по адресу: ул. Академика Капицы, 14А.
Коньково: последние новости
На этой неделе православные коньковцы отметят вербное воскресенье В библиотеке № 180 отметят День космонавтики Москвичи и гости столицы могут бесплатно проверить сосуды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса295
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»143
Меркель определилась с атакой по Сирии36
Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию70
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому185
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:00
Москву приведут в порядок к праздникам
Новости Москвы
00:30
Солнцев женился на пожилой возлюбленной
Шоу-бизнес
00:28
Меркель определилась с атакой по Сирии
В мире
00:37
Захарова прокомментировала новый твит Трампа
Политика
20:00
На Большом кольце метро построят 22 ТПУ
Новости Москвы
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
04:06
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение