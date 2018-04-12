Пенсионеров Конькова приглашают изучить английский, танцевать и заниматься прикладным творчеством

В ЮЗАО продолжает свою работу проект для людей старшего поколения «Активное долголетие».

В районе Коньково программы проекта внедряются в ТЦСО и на других культурных площадках.

ГБУ ТЦСО «Ломоносовский» филиал «Коньково» приглашает на занятия английским языком по средам с 11 до 12 часов, адрес: ул. Профсоюзная, 100, телефон 8 (495) 336-97-17. По этому же адресу работает кружок декоративно-прикладного творчества. Занятия проходят по вторникам, четвергам и пятницам.

А научиться танцевать можно по адресу: ул. Академика Капицы, 14А.