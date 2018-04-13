Три билборда по‐русски. Гринпис призвал «Пятерочку» отказаться от пластиковых пакетов

12 апреля активисты природоохранной организации Гринпис разместили возле супермаркета «Пятерочка» в столице три билборда, обращенных к руководству торговой сети с целью обратить внимание публики на проблему использования пластиковых пакетов. Специалисты по экологии регулярно отмечают, насколько использование полиэтиленовых пакетов влияет на загрязнение окружающей среды.

Социальная реклама, стилизованная под плакаты из недавнего оскароносного фильма, содержала фразы: «Миллиарды ваших пакетов отравляют природу», «И вы до сих пор бездействуете», «Как же так, Пятерочка?».

Борцы за улучшение экологической обстановки намерены добиться в России реализации проекта «Ноль отходов», который применили в ряде стран Запада.

Из-за долгого периода распада химических веществ в составе полиэтиленовой упаковки мусор на свалках способен храниться в течение сотен лет, отравляя окружающую местность.

Стоит напомнить, что пакеты чаще всего разносятся ветром по обширной территории. Увидеть «подарок» цивилизации в местах, где не ступала нога человека — было обычным делом во многих точках нашей планеты. Поэтому в какой-то момент люди решили найти способ бороться с этой проблемой.

Эксперт проекта Александр Иванников прокомментировал акцию: «"Пятерочка" и в целом X5 Retail Group должны взять на себя ответственность за пластиковый мусор, образующийся из-за их деятельности и перейти к реальным действиям по сокращению одноразовой упаковки».

Мы связались с представителями

пресс-службы

природоохранной организации, чтобы узнать у них, как они видят решение вопроса. Нашему корреспонденту удалось поговорить с медиа-координатором

Он поинтересовался, почему для акции была выбрана сеть «Пятерочка». В ответ на это Власова отметила, что торговая сеть, которая входит в группу X5 retail group, является крупнейшей и обладает наибольшим количеством отделений. По количеству магазинов она опережает другие сети ретейлера — «Перекресток» и «Карусель».

«Эти магазины обладают самой широкой географией», — добавила Власова.

Целью проекта является поэтапное снижение использования пластиковой упаковки.

«Мы ждем от пятерочки действий, чтобы они опубликовали план поэтапного отказа от пакетов», — добавила она.

Руанда, В поддержку программы «Ноль отходов» выступили свыше 90 000 человек. Аналогичные меры по сохранению природы провели более чем в 70 странах. Среди них не только европейские государства, где согласно мифам, все сверкает безукоризненной чистотой, но и Камерун

Шри-Ланка , где, казалось бы, совсем не до этого.

Но есть ли замена полиэтиленовым пакетам, которые кассиры в некоторых магазинах выдают бесплатно? В качестве альтернативы экологи называют сумки, выполненные из материи, многоразовые пакеты из плотного пластика или мешочки из органзы. Многоразовое использование переносок позволит покупателям отказаться от пакетов, а следовательно сократить объемы неорганического мусора, который не разлагается очень долгое время.

Под конец разговора Власова пообещала сопровождать проект, пока поставленная задача не будет выполнена. На момент, когда мы разговаривали с ней, сотрудники ретейлера не успели отреагировать на акцию. Свой ответ они дали чуть позже.

Пресс-служба

X5 Retail Group опубликовала свой комментарий спустя несколько часов, отметив, что конечная ответственность за улучшение экологии лежит на покупателях. Клиенты магазинов торговых сетей, входящих в группу, могут приобретать разные средства для переноски продуктов.

Мы считаем важным обеспечить покупателю максимальный выбор продукции в каждой категории. В то же время при формировании ассортимента определяющую роль играет спрос на тот или иной вид товаров. На кассах магазинов наших торговых сетей, помимо полиэтиленовых пакетов, доступны многоразовые тканевые сумки. Покупатели самостоятельно делают выбор, и за последние три года только в наших магазинах было приобретено более 5 миллионов многоразовых сумок

пресс-служба

X5 Retail Group.