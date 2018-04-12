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Развитие топливно-энергетического комплекса обсудят на РМЭФ-2018
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Развитие топливно-энергетического комплекса обсудят на РМЭФ-2018 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Выставка «Энергетика и электротехника» продемонстрирует участникам форума новинки энергетического рынка.
В программе форума запланировано около тридцати мероприятий, которые отражают основные тренды в данной сферы. Участники смогут подискутировать на тему мировой экономики.
Главным событием мероприятия станет пленарное заседание «Надежная энергетика — основа жизнедеятельности государства». В нем примут участие представители профильных структур и компаний.
Особое внимание уделят теме импортозамещения в энергетике. Желающим расскажут об отечественных производителях и государственной поддержке производства.
Министерство энергетики Российской Федерации проведет конференцию «Роль кадровой и социальной политики отраслевых компаний в развитии энергетики России», а так же проведет церемония награждения победителей и лауреатов конкурса научно-технических разработок.
Цифровая энергетика станет новой темой для обсуждения на форуме. Участники узнают о промежуточных итогах цифровизации энергетики и её перспективах.
РМЭФ-2018 пройдет при участии Министерства энергетики Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей, а также при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Правительства.
Санкт-Петербурга, АО «Российский экспортный центр», НП «Совет производителей энергии», Российской Ассоциации Ветроиндустрии, Агентства по технологическому развитию. Генеральный партнер — «Газпром энергохолдинг». Генеральный спонсор — «АНТ-Информ». Партнеры: «Газпром теплоэнерго», «Газпромбанк» (Акционерное общество), «Сургут перевалка».
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