Развитие топливно-энергетического комплекса обсудят на РМЭФ-2018

Выставка «Энергетика и электротехника» продемонстрирует участникам форума новинки энергетического рынка.

В программе форума запланировано около тридцати мероприятий, которые отражают основные тренды в данной сферы. Участники смогут подискутировать на тему мировой экономики.

Главным событием мероприятия станет пленарное заседание «Надежная энергетика — основа жизнедеятельности государства». В нем примут участие представители профильных структур и компаний.

Особое внимание уделят теме импортозамещения в энергетике. Желающим расскажут об отечественных производителях и государственной поддержке производства.

Министерство энергетики Российской Федерации проведет конференцию «Роль кадровой и социальной политики отраслевых компаний в развитии энергетики России », а так же проведет церемония награждения победителей и лауреатов конкурса научно-технических разработок.

Цифровая энергетика станет новой темой для обсуждения на форуме. Участники узнают о промежуточных итогах цифровизации энергетики и её перспективах.