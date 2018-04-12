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Названа дата введения курортного сбора на Кубани
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Названа дата введения курортного сбора на Кубани 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Стал известен срок, в который начнет действовать курортный сбор на территории Краснодарского края. Данную тему обсудили губернатор Вениамин Кондратьев и министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов в ходе совещания.
По информации пресс-службы администрации Краснодарского края, курортная отрасль является одной из ключевых в экономике Кубани, сегодня важно продолжать ее развитие.
По словам Кузнецова, курортный сбор вводится для повышения привлекательности отдыха в крае за счет улучшения сервиса и инфраструктуры курортных территорий.
Отметим, что введение курортного сбора на Кубани перенесли в связи с проведением Чемпионата мира по футболу в Сочи с 1 мая на 16 июля.
«Сегодня в крае около четырех тысяч операторов. Важно, чтобы каждый из них эффективно и без лишней финансовой нагрузки осуществлял исчисление, взимание и перечисление курортного сбора в краевой бюджет», — отметил Кондратьев.
Кроме того, он предложил направить средства курортного сбора на развитие ЖКХ. В первую очередь на модернизацию очистных сооружений. Эту инициативу поддержал Кузнецов.
Курортный сбор в экспериментальном порядке на Кубани начнет действовать с мая 2018 года.
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