Крупнейшие предприятия Владимирской области задолжали за газ более 100 млн рублей

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Более 100 млн рублей задолжали четыре крупных предприятия Владимирской области за потребленный газ. В их числе оказались «Муромтепловоз», выпускающий в том числе оборонную продукцию, и «Вязниковский льняной комбинат», поставляющий на рынок ткани с защитными пропитками. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз Владимир».

"Сумма долгов таких предприятий, как «Муромтепловоз», «Вязниковский льняной комбинат», компании «Раско», выпускающей стеклотару, фирмы «Мортадель», производящей мясные изделия, достигла 103 млн рублей. При этом " Газпром межрегионгаз Владимир" свои обязательства по поставкам топлива выполняет строго в соответствии с действующими договорами", — сказали в пресс-службе.

Фирме «Мортадель» уже направили уведомление о полном ограничении подачи газа с 19 апреля. «Переговоры и всяческие попытки урегулировать вопрос с оплатой поставленного топлива успехом не увенчались. Руководство предприятия лишь присылало гарантийные письма с обещаниями заплатить долги, но свои обязательства так и не выполнило. С июля прошлого года долги выросли почти в четыре раза и сейчас достигли 2,7 млн рублей», — отметили в пресс-службе, добавив, что остальным трем предприятиям-должникам также грозит отключение от системы газоснабжения.

Как сообщалось, в аналогичной ситуации оказали пять предприятий Тульской области , которым поставки топлива на которые уже прекратились. Ограничения, введенные компанией «Газпром межрегионгаз Тула», например, коснулись завода легких металлоконструкций в городе Киреевске , фирмы «Гурово-Асфальт» в Алексинском районе.