Крупнейшие предприятия Владимирской области задолжали за газ более 100 млн рублей 

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Более 100 млн рублей задолжали четыре крупных предприятия Владимирской области за потребленный газ. В их числе оказались «Муромтепловоз», выпускающий в том числе оборонную продукцию, и «Вязниковский льняной комбинат», поставляющий на рынок ткани с защитными пропитками. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз Владимир».
"Сумма долгов таких предприятий, как «Муромтепловоз», «Вязниковский льняной комбинат», компании «Раско», выпускающей стеклотару, фирмы «Мортадель», производящей мясные изделия, достигла 103 млн рублей. При этом "Газпром межрегионгаз Владимир" свои обязательства по поставкам топлива выполняет строго в соответствии с действующими договорами", — сказали в пресс-службе.
Фирме «Мортадель» уже направили уведомление о полном ограничении подачи газа с 19 апреля. «Переговоры и всяческие попытки урегулировать вопрос с оплатой поставленного топлива успехом не увенчались. Руководство предприятия лишь присылало гарантийные письма с обещаниями заплатить долги, но свои обязательства так и не выполнило. С июля прошлого года долги выросли почти в четыре раза и сейчас достигли 2,7 млн рублей», — отметили в пресс-службе, добавив, что остальным трем предприятиям-должникам также грозит отключение от системы газоснабжения.
Как сообщалось, в аналогичной ситуации оказали пять предприятий Тульской области, которым поставки топлива на которые уже прекратились. Ограничения, введенные компанией «Газпром межрегионгаз Тула», например, коснулись завода легких металлоконструкций в городе Киреевске, фирмы «Гурово-Асфальт» в Алексинском районе.
Восемь теплоснабжающих организаций Омской области смогли избежать отключения газа с 27 марта. Руководство «Газпром межрегионгаз Омск» заявило, что задолженность этих компаний превышает 767 млн рублей, но удалось договориться о графике расчетов за поставленное топливо.