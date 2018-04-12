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760 бутылок «паленого» алкоголя изъяли в баре в Навашино
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760 бутылок «паленого» алкоголя изъяли в баре в Навашино 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
760 бутылок «паленого» алкоголя изъяли в баре в Навашино760 единиц алкогольной продукции и 200 литров спиртосодержащей жидкости изъято из незаконного оборота в результате внеплановой проверки в Навашине, который провели сотрудники министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном минпроме.
По словам главы ведомства Максима Черкасова, сотрудники министерства провели внеплановую выездную проверку торгового объекта ООО «Волна», осуществляющего деятельность по розничной продаже алкогольной продукции на торговом объекте по адресу: г. Навашино, ул. Почтовая, д. 18 А, бар.
«По результатам проверки из незаконного оборота изъято 760 единиц алкогольной продукции без федеральных специальных марок, без сопроводительных документов и 200 литров спиртосодержащей жидкости в пятилитровых пластиковых емкостях. В отношении ООО «Волна» возбуждены административные расследования», — рассказал министр.
«Основанием для проведения проверки послужило обращение граждан. Я хочу напомнить, что в министерстве работает телефон «горячей линии» 435-16-18специально для приема обращений о нарушениях в сфере розничной продажи алкогольной продукции», — добавил Максим Черкасов.
Напомним, кроме внеплановых проверок министерство совместно с правоохранительными органами проводит рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению нарушений в сфере реализации алкогольной продукции. Рейды проводятся на постоянной основе в рамках реализации Дорожной карты по борьбе с нелегальным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области.
Ранее также сообщалось, что Нижегородская область вошла в число регионов-инициаторов повышения административных штрафов за незаконную продажу алкогольной продукции. Изменения в федеральное законодательство были приняты в июле 2017 года. Благодаря изменениям в законодательстве были значительно увеличены штрафы за незаконную продажу алкогольной продукции. Так, для продавца в настоящее время штраф составляет 30-50 тысяч рублей (вместо 1,5 тысяч рублей), а для индивидуальных предпринимателей — 100-150 тысяч рублей (вместо 5 тысяч рублей).
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