В Минобороны назвали сроки завершения ремонта единственного российского авианосца

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» должен вернуться после ремонта в состав флота в 2021 году, сообщает в четверг пресс-служба Минобороны РФ со ссылкой на замглавы ведомства Юрия Борисова

«Авианосец будет проходить ремонт, замену всех котлов, оборудования. Есть договорённость с корабелами о завершении ремонта в 2020 году, а в 2021 году корабль должен вернуться на флот», — сказал Борисов журналистам.

Ремонтом авианосца займется Мурманский судоремонтный завод.