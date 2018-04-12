В Минобороны назвали сроки завершения ремонта единственного российского авианосца 

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» должен вернуться после ремонта в состав флота в 2021 году, сообщает в четверг пресс-служба Минобороны РФ со ссылкой на замглавы ведомства Юрия Борисова.
«Авианосец будет проходить ремонт, замену всех котлов, оборудования. Есть договорённость с корабелами о завершении ремонта в 2020 году, а в 2021 году корабль должен вернуться на флот», — сказал Борисов журналистам.
Ремонтом авианосца займется Мурманский судоремонтный завод.
«Адмирал Кузнецов» — единственный находящийся на вооружении ВМФ России авианесущий крейсер. В состав авиакрыла корабля входят истребители Су-33 и МиГ-29К, а также вертолеты Ка-52, Ка-29 и Ка-27. Российский авианесущий крейсер выполнял задачи в рамках операции в Сирии с 8 ноября 2016 года по январь 2017 года.