Опубликован список улиц, где запретят продажу алкоголя во время ЧМ

Фото: Светочка ИконниковаОпубликован список улиц, где запретят продажу алкоголя во время ЧМКак сообщили ГТРК «Нижний Новгород», правительство региона обнародовало информацию о том, где будут введены ограничения на розничную продажу алкогольной продукции. В ближайшее время этот список будет согласован с штабом по обеспечению безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

На территории Нижнего Новгорода определены следующие зоны ограничений:

это основные транспортные узлы: автостанция «Сенная»,

— автовокзал «Щербинки»,

— международный аэропорт «Стригино»,

— железнодорожный вокзал,

— буферная зона на площади «Киселёва» (место прибытия болельщиков автобусами-шаттлами);

— центр билетирования «Дворец Спорта»;

— прилегающая территория к стадиону «Нижний Новгород» и FAN –зоне.

Специалисты министерства в обязательном порядке лично уведомят предпринимателей, чьи объекты торговли и общественного питания подпадут в зону ограничений продажи алкогольной продукции.

Границы территорий, где будут установлены запреты на розничную продажу и потребление алкогольной продукции, содержащейся в стеклянной потребительской таре, в том числе при оказании услуг общественного питания накануне и в день проведения матчей чемпионата мира по футболу (17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30 июня; 1, 5, 6 июля), а именно:

— к автостанции «Сенная» — это территория в границах, прилегающих к концертному залу «МИЛО» ул. Родионова, д. 4, к зданию ул. Родионова, д. 91 Б, жилому дому по ул. Большая Печёрская, д. 76, дому по адресу Печёрский Съезд, д. 26 и административному зданию по адресу Печёрский Съезд, д. 24.

— к автовокзалу «Щербинки», в границах проезда Щербинки микрорайон 2, территории Ипподрома, границах, проходящих через автомойку пос. Ольгино, д. 1А к.1, административное здание пр-кт Гагарина, д. 121 В.

— к центру билетирования «Дворец Спорта», в границах проходящих по правому краю административного здания по ул. Гагарина д. 29 А, прилегающего к гранд-отелю «ОКА», улицы Гагарина, через автосалон по ул. Гагарина д. 29 Д.

— к площади «Киселёва»; в границах ул. Фучика, ул. Героя Юрия Смирнова до д. 57 до ул. Колхозной в пересечении с пр. Молодёжным, пр. Молодёжный дома 28 а, 24 а, 18 а, 12 а, 4 а, 2 а, 2 б до пр. Ленина.

Кроме того вводится полный запрет на продажу алкогольной продукции в магазинах и общепите в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на территории г. Нижнего Новгорода (18, 21, 24, 27 июня; 1, 6 июля) в местах массового скопления граждан:

на территории международного аэропорта «Стригино», железнодорожного вокзала, территории, прилегающей к стадиону «Нижний Новгород», за исключением гостиниц, включенных в объекты размещения клиентских групп FIFA, в границах улиц: ул. Сергея Акимова — ул. Мурашкинская — по железнодорожным путям до ул. Б.Рутковского с пересечением ул. Чкалова (включая дом № 6А) — ул. Литвинова (по обе стороны улицы) –ул. Приокская (по обе стороны улицы) — вдоль реки Ока до реки Волга — по набережной реки Волга до ул. Сергея Акимова.

Также, накануне дней проведения матчей чемпионата мира (17, 20, 23, 26, 30 июня и 5 июля) на прилегающей территории к стадиону вводится полный запрет продажи алкоголя в магазинах, а в общепите запрет на реализацию алкоголя в стеклянной потребительской таре.

Введены ограничения на территории, прилегающей к FAN-зоне:

Накануне и в день проведения матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в г. Нижнем Новгороде (17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30 июня; 1, 5, 6 июля),

в дни трансляции матчей с участием футбольной сборной команды России (14, 19, 25 июня),

½ финала (10, 11 июля)

и финала (15 июля) вводится полный запрет продажи алкоголя в магазинах, а в общепите запрет на реализацию алкоголя в стеклянной потребительской таре в границах улиц:

Зеленский съезд — ул. Добролюбова (дома по обе стороны улицы) — ул. Б. Покровская — ул. Грузинская — Университетский переулок — пл. М. Горького — ул. М. Горького (дома по обе стороны улицы №: с 76 по 274) — пл. Свободы (дома №: 1,1Б,1В,1/37,3,4,4А,4Б) — пл. Сенная (дома № 6,11Б) — Казанский съезд — ул. Красная слобода — Нижне-Волжская набережная — до ул. Широкая-Зеленский съезд.