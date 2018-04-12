Пензенская прокуратура вскрыла картельный сговор между тремя дорожными фирмами

Прокуратура Пензенской области вместе с региональным УФАС выявила признаки сговора между тремя дорожными компаниями при участии в аукционах, которые проводили управление строительства и дорожного хозяйства и ФКУ «Поволжуправтодор».

ООО «ССК „ДорМостАэро“, ООО „Волга-Проект“, ООО „НПО „Авангард“ должны были отремонтировать и обслуживать автодороги на общую сумму свыше 1 млрд 380 млн руб.

“Оказалось, что подрядчики оформили заявки с одного IP-адреса, а электронные документы, содержащие первые части заявок, созданы одним автором. Это свидетельствует о наличии возможного информационного обмена между организациями во время проведения конкурсных процедур», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры

Впервые о нарушении законодательства о защите конкуренции этими подрядчиками были выявлены пензенским УФАС в прошлом году. Им были выданы предписания.

Прокуратура Ленинского района Пензы материалы проверки направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. Подрядчиков обвиняют в ограничении конкуренции путем заключения картельного соглашения.

Расследование дела находится на контроле прокуратуры района.