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В Омске проверят качество ремонта дорог
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В Омске проверят качество ремонта дорог 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом на пресс-конференции заявил заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.
Сегодня, 12 апреля, в Омске состоялась пресс-конференция, посвящённая вопросам ремонта дорог. С журналистами пообщался и заместитель директора департамента городского хозяйства администрации мэрии Михаил Горчаков. Он рассказал о планах чиновников по контролю над качеством отремонтированных магистралей.
«Объезд дорог, отремонтированных в 2016-2017 годах, будет продолжаться до 1 мая. Специалисты установят дефекты и замечания. Мы планируем проверить 90 дорог с представителями минстроя и СибАДИ. До 1 июня дефекты покрытия устранят», -приводит слова Михаила Горчакова РИА «СуперОмск».
Напомним, в 2018 году в Омске отремонтируют 37 дорог.
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