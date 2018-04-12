В Омске проверят качество ремонта дорог

Об этом на пресс-конференции заявил заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.

Сегодня, 12 апреля, в Омске состоялась пресс-конференция, посвящённая вопросам ремонта дорог. С журналистами пообщался и заместитель директора департамента городского хозяйства администрации мэрии Михаил Горчаков. Он рассказал о планах чиновников по контролю над качеством отремонтированных магистралей.

«Объезд дорог, отремонтированных в 2016-2017 годах, будет продолжаться до 1 мая. Специалисты установят дефекты и замечания. Мы планируем проверить 90 дорог с представителями минстроя и СибАДИ. До 1 июня дефекты покрытия устранят», -приводит слова Михаила Горчакова РИА «СуперОмск».

Напомним, в 2018 году в Омске отремонтируют 37 дорог.