В Европарламенте рассказали о нарушениях прав человека в Венгрии

Об этом сообщает Укринформ.

Данное заявление она сделала на заседании комитета законодательного органа ЕС по гражданским свободам.

«Я была шокирована, когда увидела, сколько тревожных сигналов появилось после 2010 года… Есть проблемы с конституционным судом, есть ограничения по его компетенции. Обычные суды подконтрольны исполнительной власти. Свобода слова ограничена законодательством о СМИ», — сказала она.

Отмечается, что Саргентини также указала на проблему, связанную с ограничениями свободы религиозных убеждений и свободы объединений.

«Есть также ухудшение ситуации по толерантности в отношении ромов, а также прав мигрантов и беженцев», — добавила она.

Ранее в Венгрии прошли парламентские выборы. Премьер-министр Венгрии и председатель партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Виктор Орбан во время выступления перед своими сторонниками объявил о победе правящей коалиции на голосовании.