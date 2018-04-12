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В Европарламенте рассказали о нарушениях прав человека в Венгрии
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В Европарламенте рассказали о нарушениях прав человека в Венгрии 

RT на русском 1 час назад
Евродепутат от Нидерландов Джудит Саргентини рассказала в Европейском парламенте о том, что в Венгрии фиксируются нарушения основных ценностей ЕС и прав человека.
Об этом сообщает Укринформ.
Данное заявление она сделала на заседании комитета законодательного органа ЕС по гражданским свободам.
«Я была шокирована, когда увидела, сколько тревожных сигналов появилось после 2010 года… Есть проблемы с конституционным судом, есть ограничения по его компетенции. Обычные суды подконтрольны исполнительной власти. Свобода слова ограничена законодательством о СМИ», — сказала она.
Отмечается, что Саргентини также указала на проблему, связанную с ограничениями свободы религиозных убеждений и свободы объединений.
«Есть также ухудшение ситуации по толерантности в отношении ромов, а также прав мигрантов и беженцев», — добавила она.
Ранее в Венгрии прошли парламентские выборы. Премьер-министр Венгрии и председатель партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Виктор Орбан во время выступления перед своими сторонниками объявил о победе правящей коалиции на голосовании.
В связи с этим ОБСЕ опубликовало отчёт, в котором говорилось об отсутствии справедливой конкуренции и предвзятости СМИ во время выборов Венгрии.
RT на русском: последние новости
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