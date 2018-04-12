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Вскрыли конверты на конкурсе регионального оператора, который будет контролировать все свалки
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Вскрыли конверты на конкурсе регионального оператора, который будет контролировать все свалки 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Сегодня специальная комиссия конкурса по выбору регионального оператора, который займётся всем мусором в Ярославской области, вскрыла конверты с заявками.
Накануне был последний день для всех компаний, желающих заявиться и получить контракт на 8,8 лет на 16 миллиардов рублей.
— Мы сегодня вскрывали конверты, проверяли комплектность документов конкурсного отбора, — рассказал один из членов комиссии Александр Тарасенков. — Саму суть заявок будем рассматривать на следующем заседании.
Всего же на конкурс заявились две фирмы. Кто они — станет известно в ближайшие сутки.
Тем временем ярославцы подписывают петицию и собираются на митинг против московского мусора на нашем полигоне. Напомним, губернатор заявил, что готов помочь Москве и разместить под Ярославлем 200 тысяч отходов из столицы. Его заявление вызвало резкий негатив среди жителей Ярославля. Может ли наш полигон позволить себе такое? Чем это всё грозит закончиться, разбираемся в материале.
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