Вскрыли конверты на конкурсе регионального оператора, который будет контролировать все свалки

Сегодня специальная комиссия конкурса по выбору регионального оператора, который займётся всем мусором в Ярославской области , вскрыла конверты с заявками.

Накануне был последний день для всех компаний, желающих заявиться и получить контракт на 8,8 лет на 16 миллиардов рублей.

— Мы сегодня вскрывали конверты, проверяли комплектность документов конкурсного отбора, — рассказал один из членов комиссии Александр Тарасенков . — Саму суть заявок будем рассматривать на следующем заседании.

Всего же на конкурс заявились две фирмы. Кто они — станет известно в ближайшие сутки.