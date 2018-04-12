Приход Путина к власти — сочетание случайности и необходимости

Французский дипломат Клод Бланшмезон (Claude Blanchemaison) был послом Франции России с 2000 по 2003 год. Поэтому он знаком со всеми сложностями страны царей изнутри. После триумфального переизбрания Владимира Путина мы обратились к нему за разъяснениями насчет российской политической жизни, а также ее влияния на наш собственный информационно-политический пейзаж. Путинская Россия будоражит фантазию правых и в то же время становится настоящим пугалом для части левых. Так может, правда находится где-то на стыке обожания одних и ненависти других?

L'Incorrect: Владимир Путин — пример лидера так называемых «нелиберальных демократий»? И не стал ли он изобретателем этих новых режимов, которые еще можно назвать «просвещенными диктатурами»?

Клод Бланшмезон: Выражение «нелиберальная демократия» появилось относительно недавно и обозначает европейские страны, чей политический режим сместился в сторону существования доминирующей партии и ограничения общественных свобод. Приход к власти Владимира Путина 19 лет назад намного опередил возникновение этого определения. Его возвышение стало результатом сочетания случайности и необходимости в России, где Борис Ельцин направил все силы на разрушение коммунистической машины, пронизывавшей государственный аппарат. «Семье» первого президента посткоммунистической России и окружавшей ее новой элите требовался эффективный и решительный человек, чтобы навести порядок в стране и восстановить авторитет государства. Владимир Путин добился этого на свой манер, то есть жестко. Он стремился восстановить так называемую «вертикаль власти», однако ему в то же время свойственен и прагматизм. Эффективность для него в большем приоритете. чем идеология.

Дрезденом и Его история связана главным образом с тремя городами: Санкт-Петербургом Москвой . Он рос в Ленинграде в скромной семье, много занимался спортом, учил немецкий, ходил в кино и мечтал стать русским Джеймсом Бондом . Он получил юридическое образование, а затем поступил в московское училище КГБ, где занимался намного прилежнее, чем в Ленинграде. В конечном итоге его отправили в отделение КГБ в Дрездене (Восточная Германия), где ему пришлось пройти через психологическую травму: он стал непосредственным свидетелем падения берлинской стены и некогда считавшегося прочным коммунистического режима. Из всего этого он сделал вывод о хрупкости политических систем и эффективности американских неоконсервативных теорий «смены режима». Он проявил враждебность по отношению ко всем «цветным революциям» на постсоветском пространстве. Как это свойственно россиянам, он активно объяснял их теориями заговора.

После исчезновения его должности в Дрездене вместе с самой ГДР 37-летний Владимир Путин вернулся с семьей в родной город, который вернул себе старое название Санкт-Петербург. Там он пять лет проработал под началом своего бывшего преподавателя Анатолия Собчака , которого избрали мэром города. В 1994 году Путин стал его заместителем. После поражения Собчака на выборах в 1996 году Путин присоединился к группе петербуржцев в Кремле благодаря поддержке Анатолия Чубайса и совершил головокружительный взлет в администрации президента . Два года спустя его назначили главой ФСБ , а в августе 1999 года — премьер-министром. В конце года он победил на парламентских выборах после начала второй войны в Чечне . Он выполнил все условия, чтобы стать преемником Бориса Ельцина, который внезапно ушел 31 декабря 1999 года.

Украины в После избрания президентом России в апреле 2000 года он продолжил войну с чеченскими сепаратистами, приструнил олигархов, которые сколотили состояния в результате диких приватизаций в начале 1990-х годов и создали критически настроенные по отношению к власти СМИ, назначил семь полномочных представителей, чтобы навести порядок в стране, и, что немаловажно, продолжил прозападную внешнюю политику своего предшественника. Позднее он изменил систему назначения губернаторов регионов, которых, чтобы укрепить «вертикаль власти», стал утверждать Кремль. Во время второго мандата он начал отдаляться от Евросоюза (хотя и запустил с ним переговоры об общем экономическом пространстве) и США , которые стали поговаривать о формировании системы ПРО и включении Грузии НАТО . Выступление Путина на Конференции по безопасности в Мюнхене в 2007 году и война в Грузии в 2008 году стали поворотным моментом в отношениях с Западом. События на Украине в 2014 году повлекли за собой целый ряд санкций и ответных мер, которые сегодня обостряются расхождениями по Сирии и обвинениями во вмешательстве в американские выборы. В этой связи Владимир Путин сблизился с Ираном Турцией ради поиска ускользающего политического решения в Сирии. Он также демонстрирует близость с Китаем , который преследует собственные долгосрочные цели, в частности реализует проект «нового шелкового пути».

— Существует ли в стране настоящая оппозиция? Когда западные СМИ показывали сторонников Навального , складывалось впечатление, что в стране поднимается протестное движение, хотя на самом деле ничего подобного не было.

— Владимиру Путину удалось сформировать свой политический пейзаж и поставить большую часть его составляющих себе на пользу. Он опирается на партию власти «Единая Россия» , слева от которой находится Коммунистическая партия , а справа — сразу несколько политических сил: ультранационалисты, либералы и борющиеся с коррупцией сторонники правового государства. На президентских выборах 18 марта 2018 года кандидат от КПРФ Павел Грудинин (у него нет партбилета, и он известен в первую очередь как глава успешного агропромышленного предприятия) занял второго место, однако его результат был ниже, чем у традиционного кандидата от коммунистов Геннадия Зюганова в 2012 году. Бессменный Жириновский набрал скромное число голосов со стороны ультраправых. Результат традиционного кандидата от либералов Явлинского тоже посредственный. Так называемый кандидат от деловых кругов Титов привлек крайне мало сторонников. Что касается Ксении Собчак , дочери бывшего мэра Санкт-Петербурга и первого наставника Владимира Путина, ее выход на политическую сцену оказался весьма скромным, однако она еще молода и, без сомнения, в будущем сможет принять участие в борьбе.

Ни один из кандидатов не представлял серьезной угрозы для режима Путина, и целый ряд комментаторов отмечали, что тот или иной из них на самом деле являются инструментом Кремля. Кандидатура Алексея Навального была отклонена главой ЦИК Панфиловой из-за его судимости. Хотя этот борец с коррупцией в верхах власти обладает хорошим имиджем на Западе, не стоит забывать, что он в свое время поддержал аннексию Крыма . В то же время население всегда крайне резко реагировало на катастрофы, которые возникали из-за коррумпированности или халатности властей. Владимир Путин не может укрыться от проявлений враждебности к системе, если та проявляет неэффективность или двуличие. Так было с недавним пожаром в торговом центре в Кемерово . Там погибли дети в кинозале, двери которого были закрыты на ключ. На фоне всколыхнувших страну эмоций Владимиру Путину пришлось отправиться на место событий. Он распорядился провести расследование, но не стал с ходу принимать решение о наказании.

— Каковы влияние и роль российских СМИ? Представляют ли они собой эффективный противовес власти? Обладают ли СМИ вроде «Раша Тудэй» и «Спутник» существенным влиянием за границей и в частности во Франции? Что можно сказать о «мягкой силе» России?

— В целом, политическая линия российских телеканалов во многом зависит от Кремля. У Владимира Путин остались очень плохие воспоминания о том, как каналы Березовского и Гусинского, олигарха и бывшего владельца радио «Эхо Москвы» , освещали катастрофу атомной подлодки «Курск» в августе 2000 года. Он заставил их уступить активы близким к правительству организациям. После этого он добился отмены программы «Куклы», которая высмеивала власть. В то же время оппозиционное «Эхо Москвы» смогло сохранить свою критическую редакционную политику, хотя ее главным акционером стал «Газпром-медиа»

Как бы то пи было, ничто не мешает россиянину включить при желании западный телеканал. На практике же такой возможностью пользуется лишь крошечное меньшинство. Печатная пресса по большей части поддерживает правительство, однако некоторые издания смогли сохранить критический дух. Сегодня основное внимание приковано к многочисленным цифровым СМИ, которые придумывают новые способы избавиться от контроля. Интернет в некоторых случаях называют инструментом США, и в его отношении вводятся меры контроля, пусть и не столь серьезные, как в Китае. Российские социальные сети очень активны, а безграничное воображение их пользователей помогает им укрыться от поиска по ключевым словам и установленных властями ограничений.

Кстати говоря, Россия провела преобразование агентства РИА «Новости» для формирования и развития радио «Спутник» и телеканала «Раша Тудэй» на национальных языках в ряде ключевых стран. Сейчас в их число попала и Франция. Все знают, что они представляют собой рупор России, однако там все равно можно найти интересную информацию и оценить то, как представляет факты российское правительство . Там также проводятся дебаты, в которых уделяется чуть больше внимания плюрализму мнений. Можно сказать, что эти инициативы представляют собой вклад в разнообразие точек зрения по сравнению с другими направленными за границу национальными каналами. Все это является частью мягкой силы России, которой все же еще предстоит проделать немалый путь, чтобы сравниться в этом плане с США, Великобританией и Францией.

— Какие основные проблемы связаны с демографией Российской Федерации?

— Демографы прогнозируют дальнейшее сокращение населения РФ. Сегодня оно примерно равняется совокупному населению Германии и Франции. Система здравоохранения находится не в лучшем состоянии, а ожидаемая продолжительность жизни намного ниже, чем в ЕС (70 лет в России против 82 лет во Франции). Правительству не удается добиться устойчивого подъема рождаемости, несмотря на пособия за второго и третьего ребенка.

Оно оказалось не в состоянии сформировать настоящую семейную политику, создать перспективы образования и занятости в обстановке неопределенности перспектив экономического роста. Правительство продолжает ограничивать иммиграцию, хотя и приняло русскоязычное население из бывших советских республик. Оно опасается миграционного давления со стороны ряда среднеазиатских государств, тем более что некоторые отрасли деятельности привлекают множество временных работников из этих стран, где безработица очень высока, например, из Таджикистана . В РФ насчитывается 12% мусульман, и власти уделяют им большое внимание. Владимир Путин посещает мечети и встречается с имамами. Он во многом полагается на президента Чечни Кадырова в том, чтобы направить исламистские порывы и при необходимости «разобраться» с вернувшимися из джихада русскоязычными боевиками.

— Владимир Путин ведет себя агрессивно в границах страны и за ее пределами. Прошло уже более четырех лет после аннексии Крыма, которое стало нарушением Будапештского меморандума. Международному сообществу стоит смириться с мыслью, что полуостров перестал быть частью Украины?

— Россия считает себя «осажденной крепостью», а Владимир Путин играет на этом. Когда президент Грузии захотел в августе 2008 года восстановить суверенитет в Южной Осетии военными средствами, он тем самым спровоцировал российское вмешательство. Возглавлявший тогда Европейский совет президент Франции Николя Саркози предпринял успешные посреднические усилия между Москвой и Тбилиси , чтобы добиться вывода российских войск. Тем не менее, когда президент Украины Виктор Янукович заявил, что не станет подписывать соглашение об ассоциации с ЕС, население Киева взбунтовалось. Попытка посреднических усилий президентов Франции, Германии и Польши с участием полномочного представителя России провалилась, поскольку «Майдан» не принял ее, а Янукович бежал в Россию. В Москве возникли опасения, что в Киеве обоснуется прозападный президент, который поставит под сомнение будущее базы в Севастополе . Крым был присоединен к России по итогам референдума, который не признают ни Украина, ни международное сообщество. Американцы и европейцы ввели первые санкции. Последовавшая впоследствии дестабилизация Донбасса повлекла за собой дальнейшие санкции и ответные санкции России. Сегодня единственный известный путь к снятию санкций пролегает через Минские соглашения. В их тексте намеренно опускается Крым, однако это не означает, что западные страны или Китай приняли это. Определенное время этот вопрос можно обходить, однако рано или поздно по нему все же придется провести международную конференцию. В свою очередь, российское вмешательство в Сирии было нацелено на защиту традиционных интересов Советского Союза, а затем России. Сирия — ключевой союзник России, поскольку в Тартусе расположена ее единственная база в Средиземном море. Многие сирийские офицеры учились в России, Дамаск активно закупает у Москвы оружие. Конфликт позволил России продемонстрировать свои новые военные возможности. Остается лишь прийти к не найденному до сих пор политическому решению с участием всех региональных игроков и постоянных членов Совета безопасности ООН

— Что могло бы примирить Запад и Россию?

— ЕС и Россия — два соседних и дополняющих друг друга образования. Поэтому им необходимо начать диалог по всем разногласиям, точкам соприкосновения позиций и областям, которые могут послужить основой для настоящего сотрудничества. ЕС был и останется главным экономическим и торговым партнером России (торговый обмен с США составляет всего лишь десятую часть торговли с Европой).

Президент Франции и канцлер ФРГ могли бы в такой перспективе предложить соглашение о сотрудничестве между Россией и ЕС. Что касается более долгосрочной перспективы, для предотвращения непонимания Франция и Германия могли бы предложить России формирование механизма активных молодежных обменов по опыту программ 1960-х годов. США же сами примут решение о путях и средствах возобновления стратегического диалога с Россией.