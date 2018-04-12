Стартовало водное транспортное сообщение между КПП на китайско-российской границе с использованием судов на воздушной подушке

Харбин , 12 апреля / Синьхуа / — С потеплением и последовавшим за ним ледоходом на пограничной реке Хэйлунцзян /Амур/ в обоюдном порядке стартовало водное транспортное сообщение с использованием судов на воздушной подушке между КПП на китайско-российской границе, в частности Хэйхэ-Благовещенск и Тунцзян-Нижнеленинское. Об этом сообщил ряд ведомств провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/.

Сегодня первый день, когда официально стартовали пассажирские перевозки судами на воздушной подушке весеннего сезона между Хэйхэ /провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай / и Благовещенском / Амурская область России /. С китайской и российской стороны в эксплуатацию введены 3 и 9 судов соответственно.

Как стало известно, 8 апреля официально было открыто транспортное сообщение Тунцзян /провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ — Нижнеленинское / Еврейская автономная область России/ с использованием упомянутого вида транспорта по реке Хэйлунцзян /Амур/.

Транспортное сообщение с использованием судов на воздушной подушке через реку Хэйлунцзян началось в 1992 г. и осуществляется ежегодно с третьей декады марта по первую декаду мая, а также с конца октября до начала января следующего года в период ледохода, когда по реке не могут курсировать обычные суда и проезжать автомобили. -0-