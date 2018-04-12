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Надомники могут решить вопрос с кадрами в народных промыслах России
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Надомники могут решить вопрос с кадрами в народных промыслах России 

РИАМО 58 минут назад
Фото: РИАМО
Проблему с кадрами в народных художественных промыслах России можно решить при помощи надомных работников, сообщил в среду на XXXIII конференции ассоциации «Народные художественные промыслы России» председатель правления ассоциации, член-корреспондент Российской академии художеств Геннадий Дрожжин.
«В советское время у нас работало больше 100 тысяч надомников, на несколько миллиардов рублей выпускали продукцию. Поэтому надомники — это наше тоже решение вопросов с кадрами», — сказал Дрожжин.
Ранее Дрожжин сообщил, что численность работающих в организациях народных художественных промыслов уменьшилась более на 5%.
В четверг в Москве проходит XXXIII конференция ассоциации «Народные художественные промыслы России». На конференции обсуждают законодательные инициативы по совершенствованию мер господдержки промыслов, дополнительные направления использования средств поддержки из федерального бюджета, а также развитие туристической деятельности в местах традиционного существования промыслов и формирование инфраструктуры продажи продукции народных промыслов.
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