Надомники могут решить вопрос с кадрами в народных промыслах России

Проблему с кадрами в народных художественных промыслах России можно решить при помощи надомных работников, сообщил в среду на XXXIII конференции ассоциации «Народные художественные промыслы России» председатель правления ассоциации, член-корреспондент Российской академии художеств Геннадий Дрожжин.

«В советское время у нас работало больше 100 тысяч надомников, на несколько миллиардов рублей выпускали продукцию. Поэтому надомники — это наше тоже решение вопросов с кадрами», — сказал Дрожжин.

Ранее Дрожжин сообщил, что численность работающих в организациях народных художественных промыслов уменьшилась более на 5%.