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Весенне‑летний сезон открывается в подмосковных парках
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Весенне‑летний сезон открывается в подмосковных парках 

РИАМО 6 часов назад
Фото: РИАМО, Александр Кожохин
Более 70 мероприятий, приуроченных к началу весенне-летнего сезона, пройдет в парках Московской области с 14 по 22 апреля, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства культуры.
«С 14 апреля по 22 апреля в 50 парках Подмосковья пройдет более 70 мероприятий, посвященных началу весенне-летнего сезона. В них примут участие более 50 тысяч посетителей», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.
По словам министра, сезон откроется субботниками, которые пройдут по выходным во всех парках Московской области.
Во время субботников благоустроят территорию парков и мемориальных комплексов, обновят летние эстрады, танцевальные площадки и фонтаны, приведут в порядок малые архитектурные формы и аттракционы, подготовят почву к высадке цветов и кустарников, покрасят детские городки и повесят скворечники, побелят деревья и обработают от клещей.
По данным ведомства, во время субботника в «Городском парке культуры и отдыха» Ногинска пройдет акция «Мы за чистоту». В Коломне организуют акцию «Чистый парк. Чистое Подмосковье», а в городском округе Шаховская пройдет акция «За чистый город».
Для создания праздничной атмосферы в парки будут привлекаться духовые оркестры и творческие коллективы. Участников угостят чаем и горячей едой. В субботниках примут участие персонал парков, жители городов и волонтеры.
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