Весенне‑летний сезон откроется в подмосковных парках с 14 апреля

Более 70 мероприятий пройдет в парках Московской области с 14 по 22 апреля, приуроченных к началу весенне-летнего сезона, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства культуры

«С 14 апреля по 22 апреля в 50 парках Подмосковья пройдет более 70 мероприятий, посвященных началу весенне-летнего сезона. В них примут участие более 50 тысяч посетителей», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева

По словам министра, сезон откроется субботниками, которые пройдут по выходным во всех парках Московской области.

Во время субботников благоустроят территорию парков и мемориальных комплексов, обновят летние эстрады, танцевальные площадки и фонтаны, приведут в порядок малые архитектурные формы и аттракционы, подготовят почву к высадке цветов и кустарников, покрасят детские городки и повесят скворечники, побелят деревья и обработают от клещей.

По данным ведомства, во время субботника в «Городском парке культуры и отдыха» Ногинска пройдет акция «Мы за чистоту». В Коломне организуют акцию «Чистый парк. Чистое Подмосковье», а в городском округе Шаховская пройдет акция «За чистый город».

Для создания праздничной атмосферы в парки будут привлекаться духовые оркестры и творческие коллективы. Участников угостят чаем и горячей едой. В субботниках примут участие персонал парков, жители городов и волонтеры.