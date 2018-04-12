Субботники пройдут в подмосковных парках

С 14 по 22 апреля в 50 парках Подмосковья пройдет более 70 мероприятий, посвященных началу весенне-летнего сезона. В них примут участие более 50 тысяч посетителей. Об этом сообщила Оксана Косарева, министр культуры Московской области.

По ее словам, сезон откроется субботниками, которые пройдут по выходным во всех парках Московской области, начиная с 7 апреля. Во время субботников благоустроят территорию парков и мемориальных комплексов, обновят летние эстрады, танцевальные площадки и фонтаны, приведут в порядок малые архитектурные формы и аттракционы, подготовят почву к высадке цветов и кустарников, покрасят детские городки и повесят скворечники, побелят деревья и обработают от клещей.

Во время субботника в «Городском парке культуры и отдыха» Ногинска пройдет акция «Мы за чистоту». В Коломне организуют акцию «Чистый парк. Чистое Подмосковье», а в Шаховской состоится акция «За чистый город».

Для создания праздничной атмосферы в парки будут привлекаться духовые оркестры и творческие коллективы. Участников угостят чаем и горячей едой. В субботниках примут участие персонал парков, жители городов и волонтеры.