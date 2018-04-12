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В Георгиевске торжественно открыли «Первый консервный завод»
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В Георгиевске торжественно открыли «Первый консервный завод» 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
«Первый Георгиевский консервный завод» открылся после ремонта и технического переоснащения, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе губернатора СК.
Прежде Георгиевск славился своей перерабатывающей промышленностью, и теперь у него есть все шансы превзойти прежние результаты. Инвесторы вложили в перевооружение и ремонт завода более 553 миллионов рублей. Теперь у градообразующего предприятия не только новый фасад и благоустроенная территория, но и современное оборудование, лаборатория и коммуникации.
Заново открытый завод будет производить до 70 миллионов банок консервов в год и займёт 4% российского рынка. Руководители планируют производить широкий ассортимент продукции и привлечь почти 200 постоянных работников и до 50 сезонных. Пока же на новом предприятии запустили только первую линию по переработке яблок.
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