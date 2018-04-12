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Черепаха-панк оказалась на грани исчезновения
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Черепаха-панк оказалась на грани исчезновения 

Ридус 1 час назад
Черепаха с необычной прической продолжает радовать своим видом подводных фотографов, несмотря на стремительное сокращение популяции своего вида. Растущие прямо на ее голове водоросли, образовавшие очаровательный зеленый ирокез, привлекли внимание всего мира к удивительной моднице.
Такой удивительный симбиоз не причиняет черепашке никакого дискомфорта, зато отлично выделяет ее среди других обитателей речной глубины.
Уникальная особь относится к исчезающему виду черепах реки Мэри, обитающему исключительно в этой австралийской водной артерии. В 60-х годах прошлого века черепашки стали популярны в Австралии в качестве домашних питомцев, что негативно сказалось на их популяции.
Под водой эти удивительные создания дышат при помощи половых органов, где у них расположены специальные железы, выполняющие функции легких.
«Ридус» уже писал об удивительном белом львенке, появившемся на свет в Сербии. Также почитайте о двух необычных котиках с совиной мордочкой и необычным раскрасом.
Ридус: последние новости
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