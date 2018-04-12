Черепаха-панк оказалась на грани исчезновения

Черепаха с необычной прической продолжает радовать своим видом подводных фотографов, несмотря на стремительное сокращение популяции своего вида. Растущие прямо на ее голове водоросли, образовавшие очаровательный зеленый ирокез, привлекли внимание всего мира к удивительной моднице.

Такой удивительный симбиоз не причиняет черепашке никакого дискомфорта, зато отлично выделяет ее среди других обитателей речной глубины.

Уникальная особь относится к исчезающему виду черепах реки Мэри, обитающему исключительно в этой австралийской водной артерии. В 60-х годах прошлого века черепашки стали популярны в Австралии в качестве домашних питомцев, что негативно сказалось на их популяции.

Под водой эти удивительные создания дышат при помощи половых органов, где у них расположены специальные железы, выполняющие функции легких.