Почему закрывают Воркутинский музыкальный колледж?

Воркутинский музыкальный колледж не закроют, а присоединят к колледжу искусств Коми . Таким образом, заполярный колледж станет филиалом республиканского учебного заведения. Постановление о реорганизации колледжа искусств РК подписала первый вице-премьер республики Лариса Максимова

Слияние принесёт пользу учебным организациям, считает министр культуры, туризма и архивного дела Сергей Емельянов

«Эта идея давно витала в воздухе. Единому учреждению гораздо проще будет расширять спектр специальностей и направлений подготовки, чтобы колледж работал не только на музыкальные направления, но и другие потребности Севера», — говорит Сергей Емельянов.

По его словам, изменится и финансирование воркутинского филиала. Например, отремонтируют вместительный зал двухэтажного здания музыкального колледжа.