Ещё
Почему закрывают Воркутинский музыкальный колледж?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почему закрывают Воркутинский музыкальный колледж? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Воркутинский музыкальный колледж не закроют, а присоединят к колледжу искусств Коми. Таким образом, заполярный колледж станет филиалом республиканского учебного заведения. Постановление о реорганизации колледжа искусств РК подписала первый вице-премьер республики Лариса Максимова.
Слияние принесёт пользу учебным организациям, считает министр культуры, туризма и архивного дела Сергей Емельянов.
«Эта идея давно витала в воздухе. Единому учреждению гораздо проще будет расширять спектр специальностей и направлений подготовки, чтобы колледж работал не только на музыкальные направления, но и другие потребности Севера», — говорит Сергей Емельянов.
По его словам, изменится и финансирование воркутинского филиала. Например, отремонтируют вместительный зал двухэтажного здания музыкального колледжа.
АиФ Пермь: последние новости
Как идёт суд по делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера? В Чайковском врач скорой спас первоклассника с балкона 3 этажа Житель Пермского края приютил лошадь, а через год нашёлся её хозяин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса287
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»145
Меркель определилась с атакой по Сирии40
Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию66
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому185
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
01:00
Москву приведут в порядок к праздникам
Новости Москвы
00:30
Солнцев женился на пожилой возлюбленной
Шоу-бизнес
00:28
Меркель определилась с атакой по Сирии
В мире
00:37
Захарова прокомментировала новый твит Трампа
Политика
20:00
На Большом кольце метро построят 22 ТПУ
Новости Москвы
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение