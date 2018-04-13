Подростки ночью забрались на купол Успенской церкви в Петербурге

16-летний школьник Миша из Санкт-Петербурга ночью 11 апреля с двумя своими друзьями забрался на купол

Успенской церкви

на Васильевском острове. Там ребята весело провели время — о небольшой «вечеринке» на куполе свидетельствует сделанная ребятами видеозапись, которую Миша выложил на своей страничке в соцсети Instagram.

"Ну, типа, Успенская церковь. Здравствуйте", — звучит голос парня за кадром, пока камера «прыгает» по окрестностям храма на высоте нескольких десятков метров над землей. «Пока пацаны слезают, я курю сижку (сигарету. — Прим. NEWSru.com ) и пью пивчик», — хвастается Миша на видео. Об этом рассказывает

— свободный доступ к Instagram-странице школьника сейчас закрыт.

Как отмечает газета, подростки могли забраться на купол, проникнув на крышу одного из соседних зданий, а затем просто пройти по кровле. При этом издание добавляет, что их вылазка может попадать под часть 1 статьи 148 УК РФ — «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Эта статья

появилась

в Уголовном кодексе РФ в 2013 году на волне скандала вокруг акции группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя и сейчас активно

применяется. По ней можно угодить в тюрьму на три года.

По данным «Комсомолки», в местных кругах руферов (представителей городской субкультуры, приверженцы которой забираются крыши различных зданий и строений без страховок и разрешений. — Прим. NEWSru.com) вылазку на купол не оценили, попросив не называть этих ребят «руферами».

В Успенской церкви о похождениях Миши и его приятелей говорить не захотели. «Никаких комментариев мы не даем», — заявили в канцелярии подворья Оптиной Пустыни, в состав которой входит Успенская церковь. Официальных заявлений от Следственного комитета РФ и полиции тоже пока не поступало.

По данным

78.ru, на следующий день после вылазки на купол Миша все-таки побывал в полиции. Но после этого в аккаунте юноши вновь появились видео с петербургских крыш.