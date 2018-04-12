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С историей знаковых мест Москвы познакомились юные жители Коптева
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С историей знаковых мест Москвы познакомились юные жители Коптева 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Познавательную прогулку по центру столицы и парку «Зарядье» совершили учащиеся шестых и десятых классов школы №1576, расположенной в Коптеве.
— Ребята узнали о происхождении названий центральных улиц и площадей, башен Московского Кремля, достопримечательностей. Особенно понравился подросткам парк «Зарядье», в котором многие были впервые, — заявил один из организаторов поездки.
В конце прогулки дети бросили на счастье монетки в Москву-реку с Парящего моста, а также сфотографировались около пасхальных инсталляций на Манежной площади. (ео)
Управа района Коптево города Москвы: последние новости
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