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В рамках проекта «Моя Забота» активные жители района устроили праздник для пожилых людей и маломобильных жителей района
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В рамках проекта «Моя Забота» активные жители района устроили праздник для пожилых людей и маломобильных жителей района 

Управа района Коньково 1 час назад
Фото: Управа района Коньково
Представители Молодежной палаты Коньково подарили пенсионерам пасхальные куличи. А для ребят из школы № 1273 члены Молодежной палаты провели мастер-класс по изготовлению открыток, после чего ребята смастерили небольшие поздравительные послания и вручили их пенсионерам.
«Наши бабушки и дедушки остались очень довольны проведенным для них праздником. И для нас эта пасхальная неделя стала светлее и радостнее с улыбками наших пенсионеров и жителей района», — поделился впечатлением житель района Павел Другов.
Фото: kudamoscow.ru.
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