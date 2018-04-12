Ответственность профессиональных поверенных в руководстве госкомпаний усилят

Ответственность представителей интересов России в советах директоров организаций с государственным участием будет усилена. Соответствующий законопроект Правительства Госдума приняла в первом чтении 12 апреля.

Законодательная инициатива, разработанная во исполнение поручения Президента России, предлагает установить административную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей такими лицами.

Если профессиональный поверенный, представляющий интересы России в совете директоров компании с государственным участием, впервые совершит данное правонарушение, ему грозит административный штраф от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года.

За повторное правонарушение, совершённое должностным лицом, наказывать будут ещё строже — размер штрафа увеличивается от ста тысяч до двухсот тысяч рублей, а дисквалификация — от одного года до трёх лет.