Оптово-распределительный центр продовольствия создадут в Красноярске до конца 2018 года

КРАСНОЯРСК , 14 апреля. / ТАСС /. Выставочный оптово-распределительный центр для производителей продовольственных товаров будет создан до конца 2018 года в Красноярске. Об этом в интервью ТАСС на Красноярском экономическом форуме сообщил врио губернатора региона Александр Усс

"До конца года у нас в Красноярске будет создан крупный оптово-распределительный центр с предварительным названием «Город Еды». Он замкнет на себя формирования оптовых партий, работой с небольшими поставщиками", — сказал Усс. По его словам, создание такого центра позволит продвигать свою продукцию небольшим местным производителям и оживит экономику в этой сфере.

Врио губернатора добавил, что продолжит развиваться проект «Енисейский стандарт качества», ориентированный на производителей натуральных продуктов. «Этот проект помогает им продвигаться в сфере рекламы, маркетинга и присутствия в торговых сетях», — сказал Усс.