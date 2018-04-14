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Оптово-распределительный центр продовольствия создадут в Красноярске до конца 2018 года
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Оптово-распределительный центр продовольствия создадут в Красноярске до конца 2018 года 

ТАСС 1 час назад
Фото: Лаборатория новостей
КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Выставочный оптово-распределительный центр для производителей продовольственных товаров будет создан до конца 2018 года в Красноярске. Об этом в интервью ТАСС на Красноярском экономическом форуме сообщил врио губернатора региона Александр Усс.
"До конца года у нас в Красноярске будет создан крупный оптово-распределительный центр с предварительным названием «Город Еды». Он замкнет на себя формирования оптовых партий, работой с небольшими поставщиками", — сказал Усс. По его словам, создание такого центра позволит продвигать свою продукцию небольшим местным производителям и оживит экономику в этой сфере.
Врио губернатора добавил, что продолжит развиваться проект «Енисейский стандарт качества», ориентированный на производителей натуральных продуктов. «Этот проект помогает им продвигаться в сфере рекламы, маркетинга и присутствия в торговых сетях», — сказал Усс.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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