Соглашение о сотрудничестве подпишут французский регион Овернь‐Рона‐Альпы и Подмосковье

Власти Московской области и французского региона Овернь‐Рона‐Альпы планируют в течение года заключить соглашение о сотрудничестве, в том числе для создания сырного кластера. Об этом сообщил вице‐президент Регионального совета Овернь‐Рона‐Альпы Филипп Менье в рамках подмосковного роуд‐шоу во Франции

Мы надеемся, что в ближайшее время мы подпишем соглашение о сотрудничестве, в том числе в области молока и сыра. Наша цель подписать соглашение в этом году. Я думаю, что наиболее перспективным в этой области будет являться предоставление услуг консалтинга. В этом году мы собираемся приехать в Московскую область совместно с промышленниками в области молочной и сырной промышленности, для того чтобы посмотреть, как организован кластер

— рассказал журналистам по итогам встречи

вице-президент

Регионального совета

Овернь-Рона-Альпы

Филипп Менье.

По словам Дениса Буцаева, сырный кластер является последним из инициированных проектов.

Смысл заключается в том, чтобы создать кластер, где все компании были сконцентрированы на отдельной территории в Дмитровском районе, что повторит эффективно использовать возможности и снижать расходы

Сырный кластер в Яхроме позволит создать порядка 500 рабочих мест. Инвестиции в инфраструктуру составят 300 миллионов рублей.

Ранее телеканал «360» сообщил, что к 2021 году Подмосковье сможет обеспечить овощами весь московский регион. А к концу текущего года Московская область займет второе место по тепличному овощеводству в стране.