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Соглашение о сотрудничестве подпишут французский регион Овернь‐Рона‐Альпы и Подмосковье
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Соглашение о сотрудничестве подпишут французский регион Овернь‐Рона‐Альпы и Подмосковье 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Власти Московской области и французского региона Овернь‐Рона‐Альпы планируют в течение года заключить соглашение о сотрудничестве, в том числе для создания сырного кластера. Об этом сообщил вице‐президент Регионального совета Овернь‐Рона‐Альпы Филипп Менье в рамках подмосковного роуд‐шоу во Франции.
Мы надеемся, что в ближайшее время мы подпишем соглашение о сотрудничестве, в том числе в области молока и сыра. Наша цель подписать соглашение в этом году. Я думаю, что наиболее перспективным в этой области будет являться предоставление услуг консалтинга. В этом году мы собираемся приехать в Московскую область совместно с промышленниками в области молочной и сырной промышленности, для того чтобы посмотреть, как организован кластер
— рассказал журналистам по итогам встречи
вице-президент
Регионального совета
Овернь-Рона-Альпы
Филипп Менье.
По словам Дениса Буцаева, сырный кластер является последним из инициированных проектов.
Смысл заключается в том, чтобы создать кластер, где все компании были сконцентрированы на отдельной территории в Дмитровском районе, что повторит эффективно использовать возможности и снижать расходы
Денис Буцаев.
Сырный кластер в Яхроме позволит создать порядка 500 рабочих мест. Инвестиции в инфраструктуру составят 300 миллионов рублей.
Ранее телеканал «360» сообщил, что к 2021 году Подмосковье сможет обеспечить овощами весь московский регион. А к концу текущего года Московская область займет второе место по тепличному овощеводству в стране.
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