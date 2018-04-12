Ещё
О работе «Царицына» рассказали на пресс-конференции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

О работе «Царицына» рассказали на пресс-конференции 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Заместитель генерального директора по развитию музея-заповедника «Царицыно» Камиля Байдильдина приняла участие в пресс-конференции Ассоциации парков и общественных пространств Москвы, которая прошла в столице 12 апреля.
Спикерами на встрече, посвященной непосредственно созданию этой Ассоциации, помимо Камили Байдильдиной, стали глава парка «Сокольники» Андрей Лапшин, руководитель «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм, директор Объединенной дирекции парков города Химки Александр Квасников и советник генерального директора «Московского зоопарка» Юлия Бикбулатова.
После презентации создания Ассоциации Андреем Лапшиным, слово взяла Камиля Байдильдина:
— Спасибо, что пригласили участвовать в таком новом деле. Это очень актуально для нас как для музея-заповедника: самим делиться опытом реализации успешных проектов, смотреть, как те или иные проекты реализуются другими общественными пространствами.
Как известно, всего в России находится 109 музеев-заповедников, и целых три из них — в Москве (два из них — в Южном округе: «Царицыно» и «Коломенское», прим. редактора).
Средняя посещаемость «Царицыно» — 6 миллионов человек в год, и мы уверены, что сотрудничество с другими крупными природными территориями поможет увеличить это количество.
И хотелось бы поделиться анонсом: в этом году в «Царицыно» мы организуем Фестиваль ландшафтного искусства: как оно развивалось и что сейчас сохранено, например, у нас. Пройдет он ориентировочно в августе — как раз перед Днем города. Во время фестиваля мы также планируем провести конференцию музеев-заповедников со всей России.
Фото: Егор Завгородний
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
В Пасхальную ночь три автобусных маршрута изменят свое расписание В библиотеке пройдет исторический вояж «Любовью сильною к отечеству горя…» «Студент года «Царицыно»: завершился первый этап образовательного конкурса
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса295
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»143
Меркель определилась с атакой по Сирии36
Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию70
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому185
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:00
Москву приведут в порядок к праздникам
Новости Москвы
00:30
Солнцев женился на пожилой возлюбленной
Шоу-бизнес
00:28
Меркель определилась с атакой по Сирии
В мире
00:37
Захарова прокомментировала новый твит Трампа
Политика
20:00
На Большом кольце метро построят 22 ТПУ
Новости Москвы
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
04:06
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение