О работе «Царицына» рассказали на пресс-конференции

Заместитель генерального директора по развитию музея-заповедника «Царицыно» Камиля Байдильдина приняла участие в пресс-конференции Ассоциации парков и общественных пространств Москвы , которая прошла в столице 12 апреля.

Спикерами на встрече, посвященной непосредственно созданию этой Ассоциации, помимо Камили Байдильдиной, стали глава парка «Сокольники» Андрей Лапшин , руководитель «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм, директор Объединенной дирекции парков города Химки Александр Квасников и советник генерального директора «Московского зоопарка» Юлия Бикбулатова.

После презентации создания Ассоциации Андреем Лапшиным, слово взяла Камиля Байдильдина:

— Спасибо, что пригласили участвовать в таком новом деле. Это очень актуально для нас как для музея-заповедника: самим делиться опытом реализации успешных проектов, смотреть, как те или иные проекты реализуются другими общественными пространствами.

Как известно, всего в России находится 109 музеев-заповедников, и целых три из них — в Москве (два из них — в Южном округе: «Царицыно» и «Коломенское», прим. редактора).

Средняя посещаемость «Царицыно» — 6 миллионов человек в год, и мы уверены, что сотрудничество с другими крупными природными территориями поможет увеличить это количество.

И хотелось бы поделиться анонсом: в этом году в «Царицыно» мы организуем Фестиваль ландшафтного искусства: как оно развивалось и что сейчас сохранено, например, у нас. Пройдет он ориентировочно в августе — как раз перед Днем города. Во время фестиваля мы также планируем провести конференцию музеев-заповедников со всей России.

Фото: Егор Завгородний