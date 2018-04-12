О работе «Царицына» рассказали на пресс-конференции 

Заместитель генерального директора по развитию музея-заповедника «Царицыно» Камиля Байдильдина приняла участие в пресс-конференции Ассоциации парков и общественных пространств Москвы, которая прошла в столице 12 апреля.
Спикерами на встрече, посвященной непосредственно созданию этой Ассоциации, помимо Камили Байдильдиной, стали глава парка «Сокольники» Андрей Лапшин, руководитель «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм, директор Объединенной дирекции парков города Химки Александр Квасников и советник генерального директора «Московского зоопарка» Юлия Бикбулатова.
После презентации создания Ассоциации Андреем Лапшиным, слово взяла Камиля Байдильдина:
— Спасибо, что пригласили участвовать в таком новом деле. Это очень актуально для нас как для музея-заповедника: самим делиться опытом реализации успешных проектов, смотреть, как те или иные проекты реализуются другими общественными пространствами.
Как известно, всего в России находится 109 музеев-заповедников, и целых три из них — в Москве (два из них — в Южном округе: «Царицыно» и «Коломенское», прим. редактора).
Средняя посещаемость «Царицыно» — 6 миллионов человек в год, и мы уверены, что сотрудничество с другими крупными природными территориями поможет увеличить это количество.
И хотелось бы поделиться анонсом: в этом году в «Царицыно» мы организуем Фестиваль ландшафтного искусства: как оно развивалось и что сейчас сохранено, например, у нас. Пройдет он ориентировочно в августе — как раз перед Днем города. Во время фестиваля мы также планируем провести конференцию музеев-заповедников со всей России.
Фото: Егор Завгородний