Около 10 международных компаний будут работать в фармкластере в Пущине

Порядка 10 международных компаний заявили о желании работать в фармацевтическом кластере в Пущине, завил зампред правительства Подмосковья — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев в рамках роуд‐шоу во Франции У нас восемь наукоградов, в них мы развиваем центры компетенции. В частности, Пущино , чья специализация — биофармацевтика, мы строим индустриальную площадку на площади 60 гектаров, когда мы только анонсировали этот проект, туда пришло около восьми международных компаний. Там будет крупнейший фармацевтический кластер — Денис Буцаев. По его словам, в области особые экономические зоны предоставляют налоговые и таможенные льготы. Делегация Московской области находится во Франции с трехдневным рабочим визитом. Сегодня представители Подмосковья встретились с членами Агропромышленной палаты и компаний‐производителей региона Овернь‐Рона‐Альпы. Денис Буцаев заявил, что власти Московской области заинтересованы в развитии совместных проектов с компаниями французского региона.