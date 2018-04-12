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Около 10 международных компаний будут работать в фармкластере в Пущине
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Около 10 международных компаний будут работать в фармкластере в Пущине 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Порядка 10 международных компаний заявили о желании работать в фармацевтическом кластере в Пущине, завил зампред правительства Подмосковья — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев в рамках роуд‐шоу во Франции.
У нас восемь наукоградов, в них мы развиваем центры компетенции. В частности, Пущино, чья специализация — биофармацевтика, мы строим индустриальную площадку на площади 60 гектаров, когда мы только анонсировали этот проект, туда пришло около восьми международных компаний. Там будет крупнейший фармацевтический кластер
— Денис Буцаев.
По его словам, в области особые экономические зоны предоставляют налоговые и таможенные льготы.
Делегация Московской области находится во Франции с трехдневным рабочим визитом. Сегодня представители Подмосковья встретились с членами Агропромышленной палаты и компаний‐производителей региона Овернь‐Рона‐Альпы. Денис Буцаев заявил, что власти Московской области заинтересованы в развитии совместных проектов с компаниями французского региона.
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