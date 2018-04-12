Воскресение Христово отметили в Богородском

Тысячи жителей района в прошедшие выходные посетили Храм Преображения Господня в Богородском

Православные всего мира отмечали 8 апреля долгожданный и светлый праздник — Пасху или Светлое Христово Воскресение. Основные в районе мероприятия прошли в Храме Преображения Господня в Богородском. Уже в субботу в Храме можно было наблюдать тысячи и тысячи прихожан, которые пришли освещать пасхальные яйца и куличи.

А ночью и в воскресенье в Храме прошли пасхальные богослужения, крестный ход и концерт в Воскресной школе, где ребята подготовили небольшое красочное представление. После концерта для всех было устроено угощение в трапезных храма и Воскресной школы.