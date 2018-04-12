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Бойцы Росгвардии по Оренбургской области приняли присягу
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Бойцы Росгвардии по Оренбургской области приняли присягу 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Сегодня, 12 апреля, в сквере имени В. Самохина 50 молодых сотрудников Росгвардии торжественно приняли Присягу. При этом такое мероприятие проводится впервые с момента образования территориального управления.
В течение трех месяцев сотрудники вневедомственной охраны проходили первоначальное профессиональное обучение. Программа включала в себя дисциплины, необходимые для службы: правовую, физическую, огневую, специальную подготовки.
«С того момента, как вы произнесли слова священной клятвы перед лицом своих командиров, коллег, вы стали полноправными защитниками Родины — сотрудниками Росгвардии», — подчеркнул начальник Управления Росгвардии по Оренбургской области полковник полиции Олег Пугаев.
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