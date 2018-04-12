Бойцы Росгвардии по Оренбургской области приняли присягу 

Сегодня, 12 апреля, в сквере имени В. Самохина 50 молодых сотрудников Росгвардии торжественно приняли Присягу. При этом такое мероприятие проводится впервые с момента образования территориального управления.
В течение трех месяцев сотрудники вневедомственной охраны проходили первоначальное профессиональное обучение. Программа включала в себя дисциплины, необходимые для службы: правовую, физическую, огневую, специальную подготовки.
«С того момента, как вы произнесли слова священной клятвы перед лицом своих командиров, коллег, вы стали полноправными защитниками Родины — сотрудниками Росгвардии», — подчеркнул начальник Управления Росгвардии по Оренбургской области полковник полиции Олег Пугаев.