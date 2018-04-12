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Мосгосстройнадзор: Детский сад в Некрасовке могут ввести в эксплуатацию в июне после устранения нарушений
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Мосгосстройнадзор: Детский сад в Некрасовке могут ввести в эксплуатацию в июне после устранения нарушений 

Агентство «Москва» 33 минуты назад
Комитет государственного строительного надзора Москвы проверил новый детский сад в Некрасовке, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.
«Мосгосстройнадзор провел внеплановую проверку детского сада в Некрасовке на предмет устранения ранее выявленных нарушений. В районе Некрасовка за счет средств городского бюджета строится детский сад на 350 мест. В комитет поступило извещение об окончании строительства. Застройщик устраняет нарушения, выявленные в ходе итоговой проверки Мосгосстройнадзора. После устранения всех нарушений будет решаться вопрос о сдаче объекта. Детсад планируется ввести в эксплуатацию в мае-июне», — приводятся в сообщении слова председателя комитета Олега Антосенко.
Уточняется, что детсад общей площадью свыше 5 тыс. кв. м возводится по адресу: Некрасовка, кв. 11 (ЮВАО). С привлечением специалистов ГБУ «ЦЭИИС» на объекте проведены испытания систем пожарной безопасности: противодымной защиты, пожарной сигнализации и оповещения, устройство внутреннего противопожарного водопровода. Результаты испытаний будут отражены позднее в заключениях экспертов «ЦЭИИС». Застройщиком выступает казенное предприятие Москвы «Управление гражданского строительства». Генеральный подрядчик — ООО «Миланстрой».
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