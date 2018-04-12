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Россия и Афганистан подписали соглашение о сотрудничестве парламентов
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Россия и Афганистан подписали соглашение о сотрудничестве парламентов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер нижней палаты парламента Афганистана Рауф Абдул Ибрагими подписали соглашение о сотрудничестве парламентов, передаёт РИА «Новости».
Подписание документа состоялось в Санкт-Петербурге в рамках мероприятий Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Стороны договорились развивать межпарламентское сотрудничество между странами, а также укреплять взаимовыгодные двусторонние связи в областях, представляющих взаимный интерес.
Ранее сообщалось, что Володин принял приглашение Ибрагими посетить республику и обсудить борьбу с терроризмом и наркотрафиком. Делегация Госдумы во главе с Володиным в среду прибыла в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях ПА ОДКБ.
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