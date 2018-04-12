Россия и Афганистан подписали соглашение о сотрудничестве парламентов

Подписание документа состоялось в Санкт-Петербурге в рамках мероприятий Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Стороны договорились развивать межпарламентское сотрудничество между странами, а также укреплять взаимовыгодные двусторонние связи в областях, представляющих взаимный интерес.

Ранее сообщалось, что Володин принял приглашение Ибрагими посетить республику и обсудить борьбу с терроризмом и наркотрафиком. Делегация Госдумы во главе с Володиным в среду прибыла в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях ПА ОДКБ.