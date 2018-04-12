Ещё
В офисе «Мои документы» на Космонавта Волкова бесплатно распечатают портреты участников войны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В офисе «Мои документы» на Космонавта Волкова бесплатно распечатают портреты участников войны 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Фото для шествия 9 мая на акции «Бессмертный полк» можно бесплатно сделать в центре госуслуг Войковского района. Об этом сообщает пресс-служба центров госуслуг.
Уточняются, что снимки распечатают в формате А4. Они будут отсканированы и сразу возвращены владельцам. С каждым посетителем, который оставит заявку на бесплатное изготовление фото, свяжутся сотрудники центров госуслуг и пригласят для его получения снимка.
Адрес центра госуслуг в районе Войковский: улица Космонавта Волкова, дом 10, строение 1. (ео)
Управа района Войковский: последние новости
Праздник улыбок прошел в одной из школ Войковского Об охране пернатых рассказали юным жителям Войковского Жителей Войковского приглашают принять участие в субботниках 14 и 21 апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии46
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса294
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»148
Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию75
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому187
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
01:00
Москву приведут в порядок к праздникам
Новости Москвы
00:30
Солнцев женился на пожилой возлюбленной
Шоу-бизнес
00:28
Меркель определилась с атакой по Сирии
В мире
00:37
Захарова прокомментировала новый твит Трампа
Политика
20:00
На Большом кольце метро построят 22 ТПУ
Новости Москвы
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение