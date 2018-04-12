В офисе «Мои документы» на Космонавта Волкова бесплатно распечатают портреты участников войны

Фото для шествия 9 мая на акции «Бессмертный полк» можно бесплатно сделать в центре госуслуг Войковского района. Об этом сообщает пресс-служба центров госуслуг.

Уточняются, что снимки распечатают в формате А4. Они будут отсканированы и сразу возвращены владельцам. С каждым посетителем, который оставит заявку на бесплатное изготовление фото, свяжутся сотрудники центров госуслуг и пригласят для его получения снимка.

Адрес центра госуслуг в районе Войковский: улица Космонавта Волкова, дом 10, строение 1. (ео)