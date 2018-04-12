Консервный завод открылся на Ставрополье после реконструкции

"Техническое перевооружение предприятия выполнено в рамках реализации инвестиционного проекта стоимостью свыше 553 млн рублей … После выхода на полную проектную мощность объем выпускаемой продукции должен составить до 70 млн банок в год. Ожидается, что предприятие займет до 4% российского рынка плодоовощных консервов", — уточняется в сообщении.

На заводе планируется создать 200 постоянных рабочих мест и около 50 рабочих мест на период сезонных работ. «В прежние годы в Георгиевске была мощная перерабатывающая промышленность, и сегодня мы возрождаем предприятие, которое должно служить людям и помогать развивать Ставропольский край. Событие очень важное», — отметил на открытии завода губернатор Владимир Владимиров

Георгиевский консервный завод построили в 1930 году, на пике производства он выпускал порядка 60 млн условных банок консервов в год. В начале 2000-х годов предприятие обанкротилось, восстановление его началось после смены собственника.