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Консервный завод открылся на Ставрополье после реконструкции
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Консервный завод открылся на Ставрополье после реконструкции 

ТАСС 1 час назад
СТАВРОПОЛЬ, 12 апреля. /ТАСС/. «Первый Георгиевский консервный завод» открылся в городе Георгиевске Ставропольского края после реконструкции и технического перевооружения. Инвестор вложил в возрождение предприятия, которое простаивало 15 лет, более 500 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба губернатора края.
"Техническое перевооружение предприятия выполнено в рамках реализации инвестиционного проекта стоимостью свыше 553 млн рублей … После выхода на полную проектную мощность объем выпускаемой продукции должен составить до 70 млн банок в год. Ожидается, что предприятие займет до 4% российского рынка плодоовощных консервов", — уточняется в сообщении.
На заводе планируется создать 200 постоянных рабочих мест и около 50 рабочих мест на период сезонных работ. «В прежние годы в Георгиевске была мощная перерабатывающая промышленность, и сегодня мы возрождаем предприятие, которое должно служить людям и помогать развивать Ставропольский край. Событие очень важное», — отметил на открытии завода губернатор Владимир Владимиров.
Георгиевский консервный завод построили в 1930 году, на пике производства он выпускал порядка 60 млн условных банок консервов в год. В начале 2000-х годов предприятие обанкротилось, восстановление его началось после смены собственника.
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