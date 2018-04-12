Строительство трех новых путепроводов через ж/д пути начнется в Москве до конца года

Строительство трех новых путепроводов через железнодорожные пути начнется в 2018 г., сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы со ссылкой на руководителя Андрея Бочкарева.

«Уже в этом году начнется строительство трех новых путепроводов через железнодорожные пути для обеспечения поперечных связей между районами. В период до 2020 г. планируется строительство пяти таких путепроводов», — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.

В пресс-службе уточнили, что завершены проектно-изыскательские работы, в ближайшее время начнется строительство путепровода через железнодорожные пути, протяженностью 132 м от ул. Пруд Ключики до 1-й Фрезерной ул. Как подчеркивается, путепровод позволит обеспечить автотранспортные связи между шоссе Энтузиастов и Рязанским проспектом. Путепровод через пути Савеловского направления железной дороги соединит ул. 800-летия Москвы с ул. Инженерная. Его строительство позволит соединить район Восточное Дегунино с Алтуфьевским районом и обеспечить автотранспортные связи между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе.

«Еще один путепровод через пути Савеловского направления железной дороги обеспечит выезд с Проектируемого проезда №2236 на ул. Хачатуряна, свяжет Дмитровское и Алтуфьевское шоссе. Путепровод, соединяющий ул. Добролюбова с ул. Складочная, свяжет районы Бутырский и Марьина Роща, обеспечит выезд автотранспорта с Алтуфьевского шоссе на ул. Сущевский Вал в районе Савеловского вокзала. Путепровод через железнодорожные пути Ярославского направления МЖД обеспечит проезд с ул. Менжинского на ул. Дудинка, выезд с Алтуфьевского шоссе через ул. Хачатуряна, Северный бульвар, проезд Дежнева, ул. Менжинского и Дудинка на Ярославское шоссе», — указано в сообщении.

Отмечается, что, кроме этого, через железнодорожные пути будут построены путепроводы в составе крупных транспортных развязок на проектируемых участках Северо-западной и Северо-восточной хорд, Южной рокады.