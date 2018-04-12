Пермяки испугались трещин в новом терминале аэропорта Большое Савино 

Авиапассажиры пермского аэропорта Большое Савино пожаловались на трещины в новом терминале, а позже опубликовали фотографии в соцсети «Вконтакте». Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Фото: паблик «Мой город — Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
Некоторые пользователи предположили, что трещины появились после усадки здания. Другие объяснили это некачественным фундаментом. Ситуацию прокомментировала
пресс-служба
аэропорта Business class.
После обнаружения трещины на место были вызваны специалисты генерального подрядчика
ООО «Альфа строй»
для проведения обследования
пресс-служба
аэропорта.
Проверка показала, что повреждения затронули «только гипсокартонную отделку».
В Дубне разрушается дом номер 18 по улице Понтекорво. Трещины проходят через все девять этажей здания. Местные жители бьют тревогу и уверены — ситуация ухудшается с каждым днем.