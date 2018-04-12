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Участковые уполномоченные МО МВД Красносельское проведут встречу с населением
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Участковые уполномоченные МО МВД Красносельское проведут встречу с населением 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Капитан полиции Роман Белоконев ответит на вопросы жителей. Фото: архивное
В следующий четверг, 19 апреля, в Доме культуры «Дружба» состоится ежегодный отчёт участковых уполномоченных полиции поселения Вороновское.
В рамках встречи, участники заслушают доклад участкового МО МВД России «Красносельское» капитана полиции Романа Белоконева об оперативной обстановке на территории поселения, о выявленных правонарушениях и раскрытых преступлениях.
Встреча с представителями МО МВД «Красносельское» состоится 19 апреля по адресу: п. Вороновское, п. ЛМС, мкр-он «Центральный», д.16, стр.1. Начало встречи в 19.00.
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