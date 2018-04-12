Предприятия ОПК в Удмуртии намерены раньше срока довести долю гражданской продукции до 30%

КРАСНОЯРСК , 12 апреля. / ТАСС /. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Удмуртии намерены досрочно, до начала 2025 года, выполнить задачу по доведению доли гражданской продукции до 30%, сообщил в четверг ТАСС первый заместитель председателя правительства республики Александр Свинин в кулуарах Красноярского экономического форума.

"Мы на четыре процентных пункта увеличили долю производства гражданской продукции на предприятиях ОПК: 2017 год начинали, когда было 22%, по итогам года показатель составил 26%. Это выше, чем среднероссийский показатель, идем с опережением и хотим достигнуть плана (доля 30% к 2025 году — прим. ТАСС) значительно раньше", — сказал он.

По словам Свинина, спрос на гражданскую продукцию есть, но он носит цикличный характер, поэтому делать прогноз по планам на 2018 год пока рано. При этом власти региона поддержат предприятия в части вывода гражданской продукции на рынок.

"Мы создаем в республике отдельный проектный офис, который будет заниматься выводом наших оборонно— промышленных предприятий на рынки гражданской продукции, в том числе на экспорт. Мы сможем пригласить бизнес, институты развития федеральные, вузы", — отметил собеседник агентства.

24 января на совещании о диверсификации производства продукции гражданского назначения на оборонных предприятиях в Уфе президент России Владимир Путин рассказал о планах по существенному увеличению доли гражданской продукции на предприятиях ОПК. Глава государства сказал, что стратегическая задача заключается в повышении к 2025 году доли гражданской продукции до 30% от общего объема продукции ОПК, а к 2030 году — до 50%.