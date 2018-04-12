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В Таиланде на острове Самуи спасли тонущую российскую туристку
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В Таиланде на острове Самуи спасли тонущую российскую туристку 

ТАСС 1 час назад
БАНГКОК, 12 апреля. /ТАСС/. Тонущую туристку из России спасли сотрудники пляжа на острове Самуи на юге Таиланда. Об этом в четверг сообщила газета The Nation.
По ее данным, инцидент произошел на популярном пляже Чавенг. Женщина отправилась купаться в море, проигнорировав установленные на берегу предупреждающие о сильном волнении красные флаги. В результате туристка не смогла справиться с сильным течением и начала тонуть.
На помощь утопающей пришел один из сотрудников пляжа. К месту происшествия он подоспел на водном мотоцикле и благополучно доставил женщину на берег. Медицинская помощь туристке не понадобилась, пишет The Nation.
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