В Таиланде на острове Самуи спасли тонущую российскую туристку

БАНГКОК , 12 апреля. / ТАСС /. Тонущую туристку из России спасли сотрудники пляжа на острове Самуи на юге Таиланда . Об этом в четверг сообщила газета The Nation.

По ее данным, инцидент произошел на популярном пляже Чавенг. Женщина отправилась купаться в море, проигнорировав установленные на берегу предупреждающие о сильном волнении красные флаги. В результате туристка не смогла справиться с сильным течением и начала тонуть.

На помощь утопающей пришел один из сотрудников пляжа. К месту происшествия он подоспел на водном мотоцикле и благополучно доставил женщину на берег. Медицинская помощь туристке не понадобилась, пишет The Nation.