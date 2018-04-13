Минстрой: планы благоустройства городов поменялись на 60% после рейтингового голосования

Андрей Чибис. КРАСНОЯРСК , 13 апреля. / ТАСС /. Предложенные муниципалитетами планы благоустройства городов не соответствовали ожиданиям жителей и значительно изменились после рейтингового голосования, проведенного в рамках проекта «Комфортная городская среда». Об том сообщил на Красноярском экономическом форуме замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ

"На 60% те планы, которые предлагались муниципальными властями были изменены, то есть люди, когда их спросили, а как правильно — на 60% переформатировали то, что муниципалитетами планировалось", — сказал Чибис в ходе круглого стола, посвященного вопросам развития городов.

Он добавил, что рейтинговое голосование показало, насколько люди хотят влиять на облик города, участвовать в его благоустройстве. Проголосовали в общей сложности 18 млн человек. Вместе с тем, отметил Чибис, многие градоначальники не понимают, что ключевым капиталом в развитии агломераций и городов являются именно люди. Это непонимание «оттягивает назад».

Рейтинговое голосование граждан за объекты городской среды, которые благоустроят в первую очередь, стало обязательным с 2018 года в рамках выполнения приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Голосование состоялось в период с 18 по 23 марта в 823 муниципалитетах 83 регионов, жителями страны было отобрано 1545 территорий для благоустройства. На реализацию проектов предусмотрено 30 млрд рублей.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018-2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.