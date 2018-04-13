Ещё
Минстрой: планы благоустройства городов поменялись на 60% после рейтингового голосования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минстрой: планы благоустройства городов поменялись на 60% после рейтингового голосования 

ТАСС 1 час назад
Фото: ДЕЛА.ru
КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Предложенные муниципалитетами планы благоустройства городов не соответствовали ожиданиям жителей и значительно изменились после рейтингового голосования, проведенного в рамках проекта «Комфортная городская среда». Об том сообщил на Красноярском экономическом форуме замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.
"На 60% те планы, которые предлагались муниципальными властями были изменены, то есть люди, когда их спросили, а как правильно — на 60% переформатировали то, что муниципалитетами планировалось", — сказал Чибис в ходе круглого стола, посвященного вопросам развития городов.
Он добавил, что рейтинговое голосование показало, насколько люди хотят влиять на облик города, участвовать в его благоустройстве. Проголосовали в общей сложности 18 млн человек. Вместе с тем, отметил Чибис, многие градоначальники не понимают, что ключевым капиталом в развитии агломераций и городов являются именно люди. Это непонимание «оттягивает назад».
Рейтинговое голосование граждан за объекты городской среды, которые благоустроят в первую очередь, стало обязательным с 2018 года в рамках выполнения приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Голосование состоялось в период с 18 по 23 марта в 823 муниципалитетах 83 регионов, жителями страны было отобрано 1545 территорий для благоустройства. На реализацию проектов предусмотрено 30 млрд рублей.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018-2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
ТАСС: последние новости
Проект об ответных мерах РФ предполагает ограничение ввоза товаров из США Мосгорсуд оставил в силе тюремный срок Улюкаеву Умер основатель "Русской Арктики" Геннадий Данилов
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски392
Умер юморист Андрей Жмакин32
Рыбке настал конец174
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля121
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова158
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:21
Россиян предложили лишить McDonald’s
Политика Общество
02:45
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ
Политика Ближний Восток
00:24
В Москве назначат дополнительные электрички
Новости Москвы
00:59
Апрель может обновить рекорд
Общество Новости Москвы
08:52
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова
Политика
01:21
Москва решила ответить на санкции США
Политика
04:38
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Экономика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение