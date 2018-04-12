«Активные граждане» ЮВАО «поставят оценки» медработникам

Пользователи системы «Активный гражданин» вновь, уже в четвертый раз, смогут выбрать лучших медицинских работников столицы.

Так, уже открыто два голосования — за лучшего участкового врача-терапевта, врача общей практики взрослой поликлиники и за лучшего участкового врача-педиатра. С 17 апреля также можно будет отдать свой голос и за лучшую участковую детскую медицинскую сестру.

Как пояснила председатель Комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук , горожане смогут оценить всех (из предложенных категорий) медработников, которые не менее трех месяцев вели прием пациентов в 2017 году в подведомственных столичному Департаменту здравоохранения учреждениях. «Поставить оценки» москвичи смогут по 10-бальной системе. После этого будут определены 10 лучших участников конкурса в каждой номинации, которые наберут наибольшее количество баллов. Минимальное количество голосов, которое требуется для врачей взрослой поликлиники, — 70, а для медработников детских поликлиник — 40.

В прошлом году лучшие медработники были награждены мэром города на торжественном мероприятии, посвященном Дню медицинского работника, и получили возможность отправиться на стажировку за границу.