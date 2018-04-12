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«Активные граждане» ЮВАО «поставят оценки» медработникам
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«Активные граждане» ЮВАО «поставят оценки» медработникам 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Пользователи системы «Активный гражданин» вновь, уже в четвертый раз, смогут выбрать лучших медицинских работников столицы.
Так, уже открыто два голосования — за лучшего участкового врача-терапевта, врача общей практики взрослой поликлиники и за лучшего участкового врача-педиатра. С 17 апреля также можно будет отдать свой голос и за лучшую участковую детскую медицинскую сестру.
Как пояснила председатель Комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук, горожане смогут оценить всех (из предложенных категорий) медработников, которые не менее трех месяцев вели прием пациентов в 2017 году в подведомственных столичному Департаменту здравоохранения учреждениях. «Поставить оценки» москвичи смогут по 10-бальной системе. После этого будут определены 10 лучших участников конкурса в каждой номинации, которые наберут наибольшее количество баллов. Минимальное количество голосов, которое требуется для врачей взрослой поликлиники, — 70, а для медработников детских поликлиник — 40.
В прошлом году лучшие медработники были награждены мэром города на торжественном мероприятии, посвященном Дню медицинского работника, и получили возможность отправиться на стажировку за границу.
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