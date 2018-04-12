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В селах Марий Эл не хватает банкоматов
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В селах Марий Эл не хватает банкоматов 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава Марий Эл Александр Евстифеев призвал руководителей региональных отделений финансовых учреждений улучшать качество банковского обслуживания на селе, сообщает «Волжская правда».
«Граждане, живущие в сельской местности, часто вынуждены обращаться к соседям, друзьям, тем, кто едет в город, передают свою банковскую карту, чтоб приобрести наличность. В сельской местности тема получения наличных денежных средств актуальна», — сказал он во время коммуникационной сессии Банка России в республике.
Однако Александр Евстифеев согласился с позицией финансовых организаций в том, что установка банкоматов и их обслуживание на селе — это дорого. Но все же он призвал подумать над сложившейся проблемой.
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