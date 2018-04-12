В селах Марий Эл не хватает банкоматов

«Граждане, живущие в сельской местности, часто вынуждены обращаться к соседям, друзьям, тем, кто едет в город, передают свою банковскую карту, чтоб приобрести наличность. В сельской местности тема получения наличных денежных средств актуальна», — сказал он во время коммуникационной сессии Банка России в республике.

Однако Александр Евстифеев согласился с позицией финансовых организаций в том, что установка банкоматов и их обслуживание на селе — это дорого. Но все же он призвал подумать над сложившейся проблемой.