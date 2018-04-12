Вначале авто, потом деньги: как будут работать эвакуаторы в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ , 12 апр — РИА Новости Крым . В Севастополе разрешат забирать автомобили со штрафплощадок с последующей оплатой услуг эвакуатора. Соответствующие изменения в местное законодательство были одобрены в ходе заседания городского правительства.

По словам директора городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игоря Титова, нововведение позволит привести эвакуацию автомобилей в Севастополе к нормам федерального законодательства.

"Неоплата услуг по перемещению и хранению задержанных средств не является препятствием для того, чтобы они не были возвращены. С другой стороны установлен срок на оплату данных расходов в течение 30 дней. Настоящими поправками мы вносим ответственность за неуплату в установленный срок в размере от 1 до 3 тыс. рублей. Этот показатель близок к среднему по иным субъектам. Средства поступают в бюджет города", — сказал он.

Также чиновники хотят внести правки в законодательство, которые касаются разделения деятельности по хранению и эвакуации автомобилей. «Повышаем возможность бизнеса: сейчас не обязательно иметь и эвакуаторы, и площадку, чтобы заявить на право осуществлять такую деятельность», — подчеркнул Титов.

Кроме того, правительство решило изменить тарификацию услуг штрафплощадок — с посуточной на почасовую.