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Вначале авто, потом деньги: как будут работать эвакуаторы в Севастополе
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Вначале авто, потом деньги: как будут работать эвакуаторы в Севастополе 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе разрешат забирать автомобили со штрафплощадок с последующей оплатой услуг эвакуатора. Соответствующие изменения в местное законодательство были одобрены в ходе заседания городского правительства.
По словам директора городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игоря Титова, нововведение позволит привести эвакуацию автомобилей в Севастополе к нормам федерального законодательства.
"Неоплата услуг по перемещению и хранению задержанных средств не является препятствием для того, чтобы они не были возвращены. С другой стороны установлен срок на оплату данных расходов в течение 30 дней. Настоящими поправками мы вносим ответственность за неуплату в установленный срок в размере от 1 до 3 тыс. рублей. Этот показатель близок к среднему по иным субъектам. Средства поступают в бюджет города", — сказал он.
Также чиновники хотят внести правки в законодательство, которые касаются разделения деятельности по хранению и эвакуации автомобилей. «Повышаем возможность бизнеса: сейчас не обязательно иметь и эвакуаторы, и площадку, чтобы заявить на право осуществлять такую деятельность», — подчеркнул Титов.
Кроме того, правительство решило изменить тарификацию услуг штрафплощадок — с посуточной на почасовую.
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