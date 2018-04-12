Волгоградскую управляющую компанию оштрафовали за бездействие

Облкомприроды через суд оштрафовал на 30 000 рублей ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» в Волгограде за бездействие.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», в сентябре 2017 года инспекторы облкомприроды в ходе рейда обнаружили, что возле дома №28 по улице Титова контейнерная площадка была завалена мусором и рядом отсутствовала обязательная информация для жильцов о владельце площадки и графике вывоза отходов. За такое бездействие управляющую компанию оштрафовали, с чем она не согласилась. УК пыталась обжаловать решение инспекторов в волгоградском Арбитражном и в саратовском апелляционном судах, однако не смогла. В обеих инстанциях ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» в удовлетворении жалобы отказали.

Добавим, что в 2017 году за захламленные мусорные площадки УК привлекали к административной ответственности восемь раз.

Отметим, с января по апрель 2018 года за нарушения правил благоустройства шесть волгоградских УК заплатят в общей сложности 430 000 рублей штрафов.