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Волгоградскую управляющую компанию оштрафовали за бездействие
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Волгоградскую управляющую компанию оштрафовали за бездействие 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Облкомприроды через суд оштрафовал на 30 000 рублей ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» в Волгограде за бездействие.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», в сентябре 2017 года инспекторы облкомприроды в ходе рейда обнаружили, что возле дома №28 по улице Титова контейнерная площадка была завалена мусором и рядом отсутствовала обязательная информация для жильцов о владельце площадки и графике вывоза отходов. За такое бездействие управляющую компанию оштрафовали, с чем она не согласилась. УК пыталась обжаловать решение инспекторов в волгоградском Арбитражном и в саратовском апелляционном судах, однако не смогла. В обеих инстанциях ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» в удовлетворении жалобы отказали.
Добавим, что в 2017 году за захламленные мусорные площадки УК привлекали к административной ответственности восемь раз.
Отметим, с января по апрель 2018 года за нарушения правил благоустройства шесть волгоградских УК заплатят в общей сложности 430 000 рублей штрафов.
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