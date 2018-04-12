Сбербанк подготовил аналитический обзор мирового и российского рынка робототехники

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Мировые тенденции развития робототехники говорят о том, что России необходимо сфокусироваться на создании сервисных роботов, для этого у отечественного производителя имеются конкурентные преимущества. Таковы данные подготовленного Сбербанком аналитического обзора мирового и российского рынка робототехники, сообщил ТАСС руководитель Лаборатории робототехники Сбербанка Альберт Ефимов

"Глобальная экономика — сервисная экономика, а наша страна является неотъемлемой частью глобального мира. Именно поэтому наш технологический рывок мы можем сделать за счет фокусирования на развитии сервисной робототехники, создавая роботов, оказывающих надежные и полезные услуги", — сказал Ефимов, резюмируя выводы авторов исследования, подготовленного его лабораторией.

При этом он отметил, что такой подход позволит сделать скачок и в развитии промышленной робототехники, так как те же самые технологии могут быть применены и для повышения производительности труда в цехах заводов. Несмотря на то, что плотность роботизации в России одна из самых низких в мире, у РФ сохраняется высокий потенциал роста в силу неизбежности дальнейшей роботизации промышленности.

"Идея проведения исследования принадлежит Герману Грефу (президенту Сбербанка — прим. ТАСС). Наша лаборатория провела большую работу, и сейчас мы представляем сообществу первое, наиболее полное аналитическое исследование мирового и российского рынка робототехники на русском языке. Впервые опубликована полная карта организаций, разрабатывающих коммерческую робототехнику в России. Наш отчет прошел независимую оценку со стороны ряда экспертов, высказывавших нам замечания в процессе подготовки", — сказал собеседник агентства.

Сильные и слабые стороны российской робототехники

В рамках подготовки аналитического обзора его авторы сделали SWOT-анализ (анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз) отечественной робототехники. В обзоре отмечается, что это первая в России попытка комплексного анализа рынка отечественной робототехники в соответствии с классической методологией стратегического планирования SWOT для оценки критических внешних и внутренних факторов.

"В нашем SWOT-анализе российской робототехники мы видим, что у нас есть сильные стороны — много инженеров, мы реально умеем решать сложные задачи. У нас есть слабые стороны — прежде всего это низкий уровень всех участников рынка к друг другу. В России много возможностей для внедрения робототехники, связанных с сервисной экономикой и сервисной робототехникой. Но у нас есть угрозы — это дефицит квалифицированных кадров, это то, что мы все делаем очень медленно", — сказал Ефимов, добавив, что «за то время, что мы делаем презентацию о продукте, китайцы делают прототип этого продукта».

В обзоре перечисляются следующие сильные стороны: помимо большого количества талантливых инженеров (приводятся данные, что ежегодно их становится на 800 человек больше) и умения решать сложные задачи, это также позитивное отношение к роботам в обществе и технократическое население. Среди слабых сторон — низкий уровень доверия в бизнесе, устаревшие программы вузов, слабая культура предпринимательства, слабый дизайн и промышленная эстетика, миграционная политика.

Развитию отрасли мешают сложности на границе

В перечень возможностей авторы обзора включили высокий рост рынка сервисной робототехники в целом в мире, сильное влияние робототехники на ВВП страны, потенциал госкорпораций, большую территорию и немногочисленное население, сильных программистов, развитый сервисный сектор.

Угрозами для развития робототехники в России, по мнению авторов обзора, являются фокусировка талантливых инженеров на работе с ВПК, технологическое замещение и исчезновение профессий, сопротивление органов исполнительной власти, а также уже упомянутые дефицит квалифицированных кадров и низкая скорость реализации идей.

"Собрать hi-end-робота в России быстро невозможно: таможня, доставка комплектующих — это просто кошмар. Отчасти поэтому все наши робототехники делают роботов из ширпотреба. Наши конкуренты делают роботов быстрее и качественнее именно потому, что у них вообще нет проблемы доставки нужных комплектующих", — пояснил Ефимов ТАСС.

Некоторые российские компании собирают роботов за рубежом для поставок зарубежным заказчикам. Но для Лаборатории робототехники Сбербанка это не выход, добавил Ефимов, так как лаборатория ставит перед собой задачу сбора лучших в стране квалифицированных кадров и развития отечественной отрасли.

Аналитический отчет презентуют в Сколково

Почти 80-страничный аналитический обзор мирового рынка робототехники, подготовленный Сбербанком, будет представлен в полном объеме 24 апреля в Большом технопарке «Сколково» на форуме Skolkovo Robotics.

По словам Ефимова, при составлении обзора использовались несколько закрытых и множество открытых источников, кроме того, Лаборатория робототехники Сбербанка провела собственное полевое исследование.

"Мы действительно обошли весь российский рынок. Мы знаем почти всех. Мы не просто поговорили с теми, кто откликнулся на анкету, а подняли каждый камень, посмотрели, что под ним", — сказал собеседник агентства.

В обзоре можно найти самый свежий перечень российских компаний, занимающихся коммерческой робототехникой, а также сведения о них.

Банковские роботы: беспилотники и персональные помощники

Ефимов отметил, что обзор, кроме прочего, является обоснованием направлений, выбранных Сбербанком для развития робототехники. По его словам, приоритетные для банка направления робототехники — это коллаборативная робототехника, персональные ассистенты, промышленные экзоскелеты, логистическая робототехника, беспилотники для доставки наличных денег.

В настоящее время в Лаборатории робототехники Сбербанка разрабатывается роботизированный участок пересчета наличных денег, проводятся испытания конвертопланов и летательных аппаратов других типов для перевозки ценных грузов, проводится апробация промышленных экзоскелетов и персональных ассистентов. По словам Ефимова, один такой ассистент, «Промобот», уже работает в Пенсионном фонде и реализует полный цикл продажи контракта — от информирования клиента до подписания документов.

По его словам, на форуме Skolkovo Robotics 24 апреля Лаборатория робототехники Сбербанка подпишет несколько партнерских соглашений, однако деталей готовящихся документов и названий компаний-партнеров Ефимов раскрывать не стал.